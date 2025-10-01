به گزارش ایلنا، بمب خبری روز گذشته دنیای بازی‌های ویدیویی را لرزاند. بر اساس گزارش وال استریت ژورنال، EA Sports، شرکت محبوب سازنده بازی‌های FIFA/EA Sports FC و The Sims، قرار است به مبلغی نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار به صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان سعودی (PIF)، Affinity Partners (متعلق به داماد دونالد ترامپ) و Silver Lake فروخته شود.

این معامله، که انتظار می‌رود این هفته نهایی شود، نقطه عطفی تاریخی است، زیرا می‌تواند به بزرگ‌ترین خرید اهرمی (leveraged buyout) تاریخ تبدیل شود. در حالیکه مذاکرات همچنان ادامه دارد، رقم نهایی انتظار می‌رود نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ذکرشده باشد، هرچند ارزش فعلی شرکت ۴۳ میلیارد دلار است.

خریداران EA Sports کیستند؟

همان‌طور که اشاره کردیم، با این معامله، EA Sports به مالکیت صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان سعودی (PIF)، Affinity Partners و Silver Lake درمی‌آید. درباره مورد آخر، شایان ذکر است که Silver Lake متعلق به جارد کوشنر، داماد رئیس‌جمهور آمریکا دونالد ترامپ، است که نقش قابل توجهی در این معامله ایفا کرده است.

نقش او کلیدی بوده برای نهایی کردن توافق با ایگان دوربان (از Silver Lake)، زیرا او در جلب علاقه صندوق PIF عربستان سعودی به اجرای این پیشنهاد نقش اساسی داشته، با وجود اینکه عربستان در حال عقب‌نشینی از سرمایه‌گذاری‌های خصوصی بود.

چه اتفاقی برای توافق EA Sports و لالیگا می‌افتد؟

شایان ذکر است که EA Sports حامی اصلی فعلی لالیگا است و حتی نام خود را به دو لیگ برتر و دوم (LaLiga EA Sports و LaLiga Hypermotion) قرض داده است. این توافق، اگر به‌طور رسمی تأیید شود (که به نظر می‌رسد محتمل است)، بر رابطه شرکت با این رقابت تحت ریاست خاویر تباس تأثیری نخواهد گذاشت.

این توافق بین لالیگا و EA Sports برای فصل ۲۰۲۳-۲۴ امضا شده و برای پنج فصل ادامه خواهد داشت، بنابراین واضح است که تا ۲۰۲۷-۲۸ ادامه می‌یابد و هر دو لیگ برتر و دوم تا آن زمان نام‌های خود را حفظ خواهند کرد.

انتهای پیام/