پایان کار مسعود شجاعی در نفت آبادان: استعفا پذیرفته شد

به گزارش ایلنا، مسعود شجاعی که در ابتدای فصل با هدف بازگرداندن صنعت نفت به لیگ برتر هدایت این تیم را برعهده گرفت، نتوانست نتایج مورد انتظار را به دست آورد و در نهایت استعفای او پذیرفته شد.

هفته گذشته و پس از شکست برابر بعثت کرمانشاه، شجاعی نخستین بار درخواست جدایی خود را مطرح کرد اما مدیران باشگاه مخالفت کردند. با این حال، او روز گذشته بار دیگر روی نیمکت نفت آبادان نشست و تیمش برابر شناورسازی به تساوی رسید. این نتیجه هم شرایط تیم را بهبود نبخشید و در نهایت استعفای دوباره سرمربی پذیرفته شد.

صنعت نفت در شش مسابقه نخست لیگ یک تنها ۵ امتیاز کسب کرده و در رتبه شانزدهم جدول قرار دارد؛ عملکردی که فشار زیادی بر کادرفنی وارد کرد و پایان همکاری زودهنگام شجاعی با باشگاه را رقم زد.

در جلسه‌ای که صبح امروز با حضور مدیران باشگاه برگزار شد، جدایی شجاعی به صورت رسمی اعلام شد. مسئولان نفت آبادان اکنون در حال بررسی گزینه‌های جدید برای نیمکت تیم هستند تا با انتخابی مناسب، شرایط را برای بازگشت به جمع مدعیان صعود به لیگ برتر فراهم کنند.

