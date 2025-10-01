غیبت احتمالی چشمی در دیدار آسیایی استقلال برابر المحرق

به گزارش ایلنا، روزبه چشمی در جریان دیدار استقلال برابر شمس آذر دچار آسیب‌دیدگی شد و طی روزهای اخیر نتوانست به طور کامل در تمرینات گروهی حضور داشته باشد. او در برخی موارد با درد تمرین کرد اما شرایط ایده‌آلی برای بازی در اختیار ندارد.

پزشکان استقلال استراحت را بهترین گزینه برای بازیکن ملی‌پوش این تیم دانسته‌اند و از همین رو احتمال حضور او در ترکیب اصلی بسیار کم است. با این وجود، چشمی به همراه کاروان استقلال راهی اردو شد و این امکان وجود دارد که ریکاردو ساپینتو نام او را در فهرست تیم قرار دهد تا در صورت ضرورت، دقایقی برای آبی‌پوشان بازی کند.

چشمی در دو مسابقه گذشته استقلال به عنوان مدافع میانی به میدان رفت و این در حالی است که با توجه به شرایط کنونی، امکان حضور در پست تخصصی خود یعنی هافبک دفاعی را نیز نخواهد داشت.

دیدار استقلال و المحرق بحرین از ساعت ۱۹:۳۰ امروز (چهارشنبه) در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار می‌شود.

