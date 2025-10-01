خبرگزاری کار ایران
پوستر خاص پرسپولیس برای دیدار با گل‌گهر

پوستر خاص پرسپولیس برای دیدار با گل‌گهر
کد خبر : 1694128
باشگاه پرسپولیس در آستانه مسابقه با گل‌گهر طرحی به مناسبت دهمین سالگرد درگذشت هادی نوروزی، کاپیتان فقید این تیم، منتشر کرد.

به گزارش  ایلنا، پرسپولیس جمعه شب در چارچوب هفته ششم لیگ برتر فوتبال ایران در ورزشگاه شهرقدس به مصاف گل‌گهر سیرجان می‌رود. این دیدار در حالی برگزار می‌شود که با دهمین سالگرد درگذشت  هادی نوروزی همزمان شده است؛ بازیکنی که مهرماه ۱۳۹۴ درگذشت و هنوز یاد و خاطره‌اش در میان هواداران زنده مانده است.

پوستر منتشرشده از سوی باشگاه با پس‌زمینه قرمز و تصویری از حلقه اتحاد بازیکنان طراحی شده و در مرکز آن شماره ۲۴ هادی نوروزی به شکلی برجسته و درخشان قرار گرفته است؛ نشانه‌ای از اینکه او همچنان در کنار تیم و هم‌تیمی‌هایش حضور دارد.

این پوستر علاوه بر معرفی مسابقه هفته ششم، حال‌وهوایی احساسی به دیدار پیش‌رو بخشیده است. هواداران پرسپولیس طی این سال‌ها بارها در ورزشگاه‌ها یاد کاپیتان پیشین خود را گرامی داشته‌اند و اکنون با انتشار این پوستر، نام نوروزی بار دیگر پررنگ شده است.

پوستر خاص پرسپولیس برای دیدار با گل‌گهر

انتهای پیام/
