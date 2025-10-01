سعید عزتاللهی و امضای تلخ بر بدترین شروع الاتحاد در آسیا
الاتحاد عربستان با دومین شکست متوالی خود در لیگ قهرمانان آسیا، وارد تاریکترین آغاز تاریخ حضورش در این رقابتها شد.
به گزارش ایلنا، سهشنبه شب ورزشگاه الإنماء جده شاهد یک اتفاق تاریخی بود؛ جایی که الاتحاد در دومین دیدار خود در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا (سطح نخبگان) مقابل شباب الاهلی امارات صفآرایی کرد و در نهایت با نتیجه ۱-۰ مغلوب شد.
این نتیجه برای سعودیها تنها یک باخت ساده نبود. تیمی که در ۱۳ دوره گذشته حضور خود در لیگ قهرمانان هیچگاه چنین شروعی را تجربه نکرده بود، حالا با دو شکست پیاپی، رکوردی منفی و بیسابقه به نام خود ثبت کرد. شکست اول مقابل الوحده امارات با نتیجه ۲-۱ رقم خورد و حالا برابر دیگر نماینده امارات، یعنی شباب الاهلی، دست خالی ماندند.
گل تعیینکننده این دیدار را سعید عزتاللهی، هافبک ملیپوش ایرانی شباب الاهلی، در دقیقه ۴۰ به ثمر رساند؛ گلی که نه تنها سه امتیاز ارزشمند برای تیم اماراتی به همراه داشت، بلکه تاریخ الاتحاد را نیز وارد صفحهای سیاه کرد.
یادآوری میشود پیشتر بدترین شروع آسیایی الاتحاد به سال ۲۰۱۰ بازمیگشت؛ زمانی که آنها ابتدا ۳-۰ مقابل بنیادکار شکست خوردند و سپس برابر ذوبآهن ایران ۲-۲ متوقف شدند. اما این بار، اوضاع حتی از آن مقطع نیز وخیمتر است.
نکته مهم دیگر، حضور الاتحاد با مربی موقت در این مسابقه بود. پس از برکناری لوران بلان، حسن خلیفه سرمربی موقت تیم شد و در نخستین آزمون جدیاش نتوانست تیم بحرانزده عربستانی را نجات دهد.
با این شکست، الاتحاد پس از دو بازی بدون امتیاز در قعر جدول باقی ماند، در حالی که شباب الاهلی با ۴ امتیاز نخستین پیروزی خود را جشن گرفت و امیدهایش برای صعود را زنده نگه داشت.