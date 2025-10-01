کمپانی: پنج گل زدیم اما بازی راحتی نبود!
بایرن مونیخ در هفته دوم لیگ قهرمانان اروپا به برتری پنج بر یک رسید.
به گزارش ایلنا، بایرن مونیخ در شبی که به دنبال دومین پیروزیاش در هفته دوم لیگ قهرمانان اروپا بود، موفق شد شروعی آتشین داشته باشد و در همان نیمه اول موفق به زدن چهار گل شد. با اینکه پافوس در لحظات پایانی نیمه توانست یکی از گلها را جبران کند اما باواریاییها گل پنجم را هم زدند تا اختلاف چهار گله را حفظ کنند و پیروزی ارزشمندی به دست بیاورند. ونسان کمپانی پس از بازی درباره برد تیمش با خبرنگاران سخن گفت.
برد پرگل تیم؟
به نظر آسان میآمد، اما اصلاً آسان نبود. ما برنده شدیم، نتیجه خوبی بود، اما پافوس حریف دشواری است. بهخصوص در خانه خودش. در نیمه دوم مجبور شدیم بجنگیم و سخت تلاش کنیم تا بازی را نگه داریم. سپس دوباره لحظه به لحظه خطرناکتر شدیم. مطمئنم پافوس تجربه خوبی در لیگ قهرمانان خواهد داشت.
استفاده از ترکیب چرخشی؟
ما به تمام بازیکنانی که داریم اعتماد داریم و به همین دلیل آنها را به زمین میفرستیم. این روند را ادامه خواهیم داد. مهمترین مسئله برای من این است که به بازیکنانم تمام اعتمادبهنفس لازم را بدهم تا عملکرد خوبی داشته باشند.
احتمال قهرمانی در لیگ قهرمانان این فصل؟
قبل از بازی اول خیلی واضح گفتم که رویای ما این است که در رقابتها حضور داشته باشیم و شانس بردن آن را داشته باشیم. بردن لیگ قهرمانان بسیار دشوار است. اما حالا ما در وسط مسابقات هستیم و باید فقط روی برد بازی بعدی تمرکز کنیم.