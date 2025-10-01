لیگ قهرمانان آسیا ۲؛
ترکیب احتمالی استقلال مقابل المحرق بحرین
استقلال در دومین دیدار از مسابقات لیگ قهرمانان آسیا سطح دو بمصاف المحرق بحرین خواهد رفت.
به گزارش ایلنا، دیدار تیمهای استقلال ایران و المحرق بحرین در چهارچوب هفته دوم رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا (سطح دوم) فردا از ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه در ورزشگاه شهدای شهرقدس برگزار میشود.
وضعیت دو تیم در آسیا و لیگ داخلی کاملا متفاوت است، استقلال این فصل از رقابتهای آسیایی را با شکست تحقیرآمیز ۷ بر یک مقابل الوصل امارات آغاز کرد. شاگردان ریکاردو ساپینتو در لیگ برتر ایران نیز وضعیت خوبی ندارند. آبیپوشان پایتخت تا به اینجا کار با ۳ مساوی، یک برد و یک شکست با ۶ امتیاز در رتبه هشتم جدول قرار دارند.
اما در مقابل المحرق شروع بهتری داشته است، شاگردان ناندینیو با برتری ۴ بر صفر مقابل الوحدات اردن رقایتهای آسیایی را آغاز کردند و تا به اینجا کا با ۲ برد و یک مساوی صدرنشین لیگ بحرین هستند. این تیم تاکنون ۳۵ عنوان قهرمانی در لیگ برتر بحرین کسب کرده است. همچنین اولین تیم بحرینی بود که موفق شد در سال ۲۰۰۸ قهرمان یک تورنومنت قارهای به نام AFC کاپ شود.
به نظر میرسد ساپینتو قصد دارد آبیپوشان را با آرایش ۱-۳-۲-۴ روانه میدان کند. آنتونیو آدان همچنان با توجه به انتقادهای شدیدی که میشود مورد اعتماد سرمربی پرتغالی قرار دارد و ساپینتو گلر اسپانیایی باتجربه خود را به حبیب فرعباسی ترجیح میدهد.
سرانجام رستم آشورماتوف مدافع ازبکستانی و جدید استقلال میتواند اولین بازی فصل خود را بعد از پشتسر گذاشتن دوران مصدومیت خود برای آبیپوشان در این دیدار برای اولینبار لباس آبیپوشان را بر تن میکند و در کنار روزبه چشمی زوج خط میانی استقلال را تشکیل میدهند. رامین رضاییان نیز بعد از ۲ جلسه غیبت انضباطی در این دیدار به ترکیب اصلی در جناح راست برمیگردد و ابوالفضل جلالی نیز در جناح چپ خط دفاعی استقلال را تکمیل میکند.
دیدیه اندنگ و مهران احمدی زوج خط میانی آبیپوشان را تشکیل میدهند، جلوتر از آنها نیز یاسر آسانی به عنوان وینگر از جناح راست و علیرضا کوشکی به عنوان وینگر در جناح چپ به میدان میروند. در نهایت منیرالحدادی نیز پشتسر داکنز نازون در نوک خط حمله ۱۱ بازیکن استقلال را برای دومین تقابل آسیایی تکمیل میکنند.
ترکیب احتمالی استقلال:
آنتونیو آدان، روزبه چشمی، رستم آشورماتوف، رامین رضاییان، ابوالفضل جلالی، دیدیه اندونگ، مهران احمدی، منیر الحدادی، یاسر آسانی، داکنز نازون و علیرضا کوشکی.