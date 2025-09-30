به گزارش ایلنا، تیم فوتبال نود ارومیه با هدایت حسین خطیبی در ادامه رقابت‌های هفته ششم لیگ یک موفق شد مس سونگون را با نتیجه سه بر صفر شکست دهد و به یک برد ارزشمند دیگر دست یابد.

در این مسابقه، نود ارومیه خیلی زود حملات خود را آغاز کرد و در دقیقه ۲۵ توسط محمدمهدی سرداری به گل اول رسید. فشار این تیم ادامه داشت و در دقیقه ۳۸ محمدامین سعیداوی دومین گل میزبان را به ثمر رساند تا نیمه نخست با برتری ۲ بر صفر به سود نودی‌ها به پایان برسد.

در نیمه دوم، بازهم شاگردان حسین خطیبی به گل رسیدند و دوباره محمد مهدی سرداری گلزنی کرد تا نتیجه سه بر صفر شود .

با این پیروزی، نود ارومیه ۹ امتیازی شد و به رده ششم جدول صعود کرد. در سوی دیگر، مس سونگون تنها با یک امتیاز در قعر جدول باقی ماند تا شرایط برای ابراهیمیان و شاگردانش بحرانی‌تر از همیشه شود.

