نود 3-0 مس سونگون: سه امتیاز شیرین ارومیهایها با خطیبی در خانه
نود ارومیه موفق شد مس سونگون را در خانه شکست دهند.
به گزارش ایلنا، تیم فوتبال نود ارومیه با هدایت حسین خطیبی در ادامه رقابتهای هفته ششم لیگ یک موفق شد مس سونگون را با نتیجه سه بر صفر شکست دهد و به یک برد ارزشمند دیگر دست یابد.
در این مسابقه، نود ارومیه خیلی زود حملات خود را آغاز کرد و در دقیقه ۲۵ توسط محمدمهدی سرداری به گل اول رسید. فشار این تیم ادامه داشت و در دقیقه ۳۸ محمدامین سعیداوی دومین گل میزبان را به ثمر رساند تا نیمه نخست با برتری ۲ بر صفر به سود نودیها به پایان برسد.
در نیمه دوم، بازهم شاگردان حسین خطیبی به گل رسیدند و دوباره محمد مهدی سرداری گلزنی کرد تا نتیجه سه بر صفر شود .
با این پیروزی، نود ارومیه ۹ امتیازی شد و به رده ششم جدول صعود کرد. در سوی دیگر، مس سونگون تنها با یک امتیاز در قعر جدول باقی ماند تا شرایط برای ابراهیمیان و شاگردانش بحرانیتر از همیشه شود.