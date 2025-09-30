خبرگزاری کار ایران
نیروی زمینی 0-2 بعثت کرمانشاه: زاگرسی‌ها در جمع مدعیان صعود

بعثت کرمانشاه در تهران تیم نیروی زمینی را شکست داد.

به گزارش ایلنا، در چارچوب دیدارهای هفته ششم لیگ دسته اول فوتبال، بعثت کرمانشاه موفق شد با نمایشی حساب‌شده نیروی زمینی را در خانه‌اش شکست دهد و به سه امتیاز ارزشمند دست یابد.

نیمه نخست این مسابقه بدون گل به پایان رسید و تلاش دو تیم برای باز کردن دروازه‌ها نتیجه‌ای نداشت. اما در نیمه دوم ورق بازی به سود بعثت برگشت.

شاگردان محمد میرترابی در دقیقه ۵۴ با گل حامد عسگری پیش افتادند و همین برتری روحیه آن‌ها را دوچندان کرد. سپس در دقیقه ۷۰ عرفان پورافراز دومین گل بعثت را وارد دروازه نیروی زمینی کرد تا کار شاگردان داریوش یزدی سخت‌تر شود.

در ادامه نیروی زمینی هرچه تلاش کرد به در بسته خورد و نتوانست فاصله را کاهش دهد تا در نهایت بعثت کرمانشاه با برتری ۲ بر ۰ زمین مسابقه را ترک کند.

با این نتیجه، بعثت ۱۱ امتیازی شد و در رده سوم جدول جای گرفت. در مقابل، نیروی زمینی روی ۶ امتیاز باقی ماند و با این شکست به رتبه پانزدهم جدول سقوط کرد؛ شرایطی که فشار مضاعفی روی شاگردان یزدی وارد می‌کند.

