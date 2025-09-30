به گزارش ایلنا، مس کرمان در یک دیدار حساس از هفته ششم لیگ دسته اول فوتبال توانست با نتیجه ۲ بر یک داماش گیلان را شکست دهد و با این برد جایگاه خود را در جدول بهبود بخشد.

در نیمه نخست این مسابقه، امید پورقنبری در دقیقه ۳۵ برای مس گلزنی کرد تا شاگردان فرزاد حسین‌خانی با برتری یک بر صفر راهی رختکن شوند.

داماش گیلان در نیمه دوم توانست ورق بازی را برگرداند. مهدی طهماسب‌زاده در دقیقه ۷۶ گل تساوی را به ثمر رساند تا امیدهای شاگردان علی نظرمحمدی زنده شود.

با این حال، این پایان کار نبود و رسول منوچهری تنها چند دقیقه بعد برای مس کرمان گل دوم را به ثمر رساند تا تیمش دوباره پیش بیفتد و در نهایت سه امتیاز حساس بازی را از آن خود کند.

با این نتیجه، مس کرمان ۱۰ امتیازی شد و به رده چهارم جدول صعود کرد. در سوی مقابل، داماش گیلان روی ۳ امتیاز باقی ماند و در رده هفدهم جدول قرار گرفت؛ شرایطی که کار را برای نظرمحمدی و شاگردانش بسیار دشوار کرده است.

