فرد البرز 0-1 هوادار: شاگردان ربیعی فقط لیگ برتر را می خواهند
هوادار با یک گل فرد البرز را در بازی خارج از خانه شکست داد.
به گزارش ایلنا، در چارچوب رقابتهای هفته ششم لیگ دسته اول فوتبال، تیم هوادار تهران توانست با نتیجه یک بر صفر برابر فرد البرز به پیروزی برسد و صدرنشینی خود را در جدول تثبیت کند. این برد باعث شد شاگردان رضا ربیعی ۱۴ امتیازی شوند و همچنان جایگاه نخست جدول را در اختیار داشته باشند.
این مسابقه در حالی برگزار شد که نیمه نخست با وجود تلاش دو تیم، گلی در بر نداشت و در نهایت با نتیجه مساوی بدون گل به پایان رسید. موقعیتهای نصفهونیمهای روی دروازهها ایجاد شد اما هیچکدام از تیمها نتوانستند قفل دروازهها را بشکنند.
در نیمه دوم، هوادار تهران با شروعی هجومی توانست خیلی زود به گل برسد. امیرمحمد ستایش در دقیقه ۴۸ دروازه فرد البرز را باز کرد تا تیمش یک بر صفر پیش بیفتد. این گل سرنوشتساز کافی بود تا روند بازی تغییر کند و هوادار برای حفظ نتیجه به مدیریت مسابقه بپردازد.
شاگردان فرید صفایی فرد در تیم فرد البرز تلاش زیادی برای جبران نتیجه انجام دادند اما در خلق موقعیتهای خطرناک ناکام بودند. دفاع منسجم هوادار تهران و واکنشهای بهموقع دروازهبان این تیم اجازه نداد فرد البرز راهی به دروازه پیدا کند.
در نهایت، بازی با همان تکگل ستایش به پایان رسید تا هوادار تهران با کسب سه امتیاز ارزشمند صدرنشینیاش را تداوم بخشد. در مقابل، فرد البرز با این شکست در امتیاز ۸ باقی ماند و چند پله در جدول سقوط کرد تا شرایط سختتری را در ادامه فصل تجربه کند.