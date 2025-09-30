خبرگزاری کار ایران
ذحمتی برنده جدال استقلالی های لیگ یک

کد خبر : 1693893
شهرداری نوشهر موفق شد نفت و گاز گچساران را شکست دهد.

به گزارش ایلنا، شاگردان کیانوش رحمتی در دیداری حساس از هفته ششم لیگ یک موفق شدند با نمایشی پرانرژی، نفت و گاز گچساران به هدایت محمود فکری را شکست دهند.

نیمه نخست مسابقه بدون گل به پایان رسید، اما در شروع نیمه دوم حسین مالکی در دقیقه ۴۸ گل نخست را برای نوشهری‌ها به ثمر رساند. این برتری تا دقیقه ۶۶ ادامه داشت تا اینکه فاخر تهامی موفق شد بازی را برای نفت و گاز گچساران به تساوی بکشاند. با این حال، تنها یک دقیقه بعد مهدی باقری بار دیگر دروازه میهمان را باز کرد و نتیجه را ۲ بر ۱ به سود شهرداری نوشهر تغییر داد.

در ادامه، نوشهری‌ها یک بار دیگر دروازه نفت و گاز را گشودند تا حساب کار را ۳ بر ۱ کنند و عملاً تیر خلاص را به شاگردان فکری بزنند.

با این نتیجه، شهرداری نوشهر ۹ امتیازی شد و به‌طور موقت به رده ششم جدول صعود کرد. نفت و گاز گچساران نیز با این شکست روی ۷ امتیاز باقی ماند و فرصت صعود چند پله‌ای در جدول را از دست داد.

