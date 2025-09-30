سختیها ماندگار نیست؛
رضاییان: استقلال دوباره لبخند میزند
رامین رضاییان، در نشست خبری پیش از دیدار استقلال و المحرق از هواداران خواست پرشور از تیم حمایت کنند.
به گزارش ایلنا، رامین رضاییان مدافع استقلال در نشست خبری پیش از دیدار برابر المحرق بحرین در کنار ریکاردو ساپینتو حاضر شد و درباره شرایط تیم و انتظارش از هواداران صحبت کرد.
او در ابتدای صحبتهایش گفت:«شروع خوبی نداشتیم و نتیجه بازی اول چیزی جز ناراحتی برای هواداران به همراه نداشت. اما امیدوارم در دیدار فردا با تمام توان بازی کنیم و بتوانیم دل هواداران را شاد کنیم. از طرف خودم به هواداران میگویم فردا حتماً به ورزشگاه بیایند و تیم را تنها نگذارند. استقلال برای هواداران است و ما بازیکنان موظفیم روزهای سخت را پشت سر بگذاریم تا روزهای خوب فقط برای آنها رقم بخورد. امیدوارم فردا آغاز این روزهای خوب باشد.»
رضاییان افزود:«به بازی فردا ایمان دارم و مطمئنم میتواند نقطه عطفی باشد. از هواداران خواهش میکنم همه بازیکنان را حمایت کنند و به تیم اعتماد داشته باشند، چون ما مثل یک خانواده کنار هم هستیم. مربی ما هم در زمین و هم در تمرینات زحمات زیادی میکشد و تمام تلاش خود را برای موفقیت استقلال انجام میدهد.»
او با مثالی جالب ادامه داد:«همیشه طرفدار حقیقت هستم. اجازه بدهید اینطور بگویم؛ مثل بازی تختهنرد است، روزی که تاس خوب نیاید، هرچقدر هم تلاش کنید، برد سخت میشود. مطمئن باشید بهزودی نوبت جفت ششهای ساپینتو هم میرسد و استقلال نتایج بزرگ به دست خواهد آورد. به آینده خوشبینم و باور دارم روزهای سخت ماندگار نیست.»
مدافع آبیها در مورد شایعات مربوط به اختلاف بین بازیکنان ایرانی و خارجی هم توضیح داد:«با تکذیب کردن ساده این موضوع حل نمیشود، بلکه باید در زمین نشان بدهیم که کنار هم هستیم. بازیکنان خارجی تیم کیفیت بالایی دارند و حضورشان به ما کمک میکند. درباره آرمین و عارف هم باید بگویم که چنین مسائل جزئی در هر خانوادهای رخ میدهد، بهویژه در تیمهای بزرگ. مهم این است که پشت هم باشیم و روحیه بدهیم. عارف و آرمین هم مثل برادران ما هستند و مطمئن باشید دوباره بهترین عملکردشان را خواهید دید.»
رضاییان در پایان تأکید کرد:«ما بازیکنان استقلال با همه توان برای موفقیت تیم میجنگیم. طبیعی است که گاهی نتیجه دلخواه به دست نیاید و در جریان بازی تنش ایجاد شود، اما در رختکن همه دوباره یکدل و رفیق هستیم. استقلال برای هیچکدام از ما صرفاً یک باشگاه نیست، بلکه یک خانواده بزرگ است و ما تمام انرژیمان را برای موفقیت این خانواده میگذاریم.»