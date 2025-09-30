ساپینتو: بازیکنانم را تنبیه نکردم/ نباید تمام تقصیرها را گردن خط دفاع انداخت
ریکاردو ساپینتو سرمربی استقلال در نشست خبری پیش از دیدار با المحرق بحرین تأکید کرد که تیمش با روحیهای مثبت و انگیزه بالا به دنبال کسب اولین پیروزی آسیایی است.
به گزارش ایلنا، استقلال در شرایطی خود را آماده بازی با المحرق بحرین میکند که نتایج هفتههای ابتدایی فشار زیادی را بر کادرفنی این تیم وارد کرده است. ریکاردو ساپینتو، سرمربی آبیپوشان، در نشست خبری پیش از این مسابقه درباره وضعیت تیم و حریف صحبت کرد.
او ابتدا گفت:«این دومین مسابقه آسیایی ماست اما اولین باری است که در خانه به میدان میرویم. همه اعضای تیم انگیزه زیادی دارند تا نمایشی تماشایی داشته باشند و بتوانیم نتیجهای رقم بزنیم که برای هواداران، پیشکسوتان و خانواده استقلال شادیآفرین باشد.»
ساپینتو درباره حریف بحرینی توضیح داد:«المحرق تیمی است که چند ملیپوش در اختیار دارد و نباید سادهانگارانه به آن نگاه کرد. این تصور که چون نماینده بحرین است، سطح پایینی دارد، درست نیست. بازیکنان این تیم توانایی بازی در لیگهای معتبر را دارند. ما آنها را هم به شکل فردی و هم گروهی بررسی کردهایم و میدانیم برای غلبه بر چنین رقیبی باید تمرکز بالایی داشته باشیم.»
سرمربی استقلال سپس به شرایط تیمش پرداخت و گفت:«از زمان شروع کارم، فضای تیمی بسیار خوب بوده و تمرینات با کیفیتی برگزار کردهایم. رقابت درونتیمی وجود دارد و همه بازیکنان با تمام انرژی کار میکنند. از عملکردشان رضایت دارم. ما تیمی جنگنده هستیم و هرگز تسلیم نمیشویم. با همین ذهنیت مطمئنم نتایج بهتری در انتظار ماست.»
او درباره شکست مقابل الوصل نیز توضیح داد:«آن روز برای ما یک روز بد بود. تا زمانی که چهار بر یک جلو افتادیم، کنترل بازی در دستمان بود اما جزئیات کوچک باعث شد نتیجه از دست برود. همانطور که قبلاً هم گفتهام، مسئولیت این شکست با من است. باید هم در فاز دفاعی و هم در حمله دقت بیشتری داشته باشیم.»
ساپینتو ادامه داد:«نباید تمام تقصیرها را گردن خط دفاع انداخت. در خط حمله هم باید فرصتها را بهتر تمام کنیم. آمار نشان میدهد که در ایجاد موقعیت و مالکیت توپ شرایط خوبی داریم اما باید این برتری را به گل و برد تبدیل کنیم.»
سرمربی پرتغالی استقلال درباره وضعیت بازیکنانش هم گفت:«هیچوقت بحث تنبیه یا اختلاف با بازیکنان مطرح نبوده است. با همه شاگردانم، چه آنهایی که در ترکیب هستند و چه نیمکتنشینان، رابطه بسیار خوبی دارم. خوشبختانه گزینههای زیادی داریم و فقط چیزی که کم داریم، همان سه امتیاز مسابقات است که برای آن تلاش میکنیم.»
ساپینتو در پایان تأکید کرد:«ما روزبهروز در حال پیشرفت هستیم و فردا مقابل المحرق به چیزی جز پیروزی فکر نمیکنیم. به سه امتیاز این بازی نیاز داریم و برایش تمام توانمان را به کار میگیریم.»