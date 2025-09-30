اعلام فهرست محرومان هفته ششم لیگ برتر فوتبال ایران

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، اسامی بازیکنان و اعضای کادرفنی محروم مسابقات هفته ششم لیگ برتر به شرح زیر اعلام شد:

چادرملو اردکان: رنی هرنان سیمیسترا بوبوی و سید حامد طباطبایی (مربی) – کارت قرمز

گل‌گهر سیرجان: حسین اینانلو (مربی) – کارت قرمز

مس رفسنجان: نومن کردیک – کارت قرمز

ذوب‌آهن: عرفان قهرمانی – کارت قرمز

پیکان: میثم تیموری – محرومیت انضباطی

استقلال: ریکاردو ساپینتو (سرمربی) – محرومیت انضباطی

همچنین دیدار تیم‌های فجرشهید سپاسی و استقلال خوزستان در هفته ششم با حکم کمیته انضباطی بدون حضور تماشاگر در ورزشگاه پارس شیراز برگزار خواهد شد.

سازمان لیگ فوتبال یادآور شده است که طبق قوانین، مسئولیت اعمال محرومیت‌های اعضای یک تیم بر عهده باشگاه مربوطه است و باشگاه‌ها باید در این زمینه دقت لازم را به عمل آورند تا در مسابقات خود از بازیکنان و کادر فنی – اجرایی محروم استفاده نکنند.

سازمان لیگ همچنین اعلام کرده است که آمادگی پاسخگویی به استعلام‌های باشگاه‌ها و بررسی مستندات مربوطه را دارد. این لیست صرفاً جهت اطلاع‌رسانی و هماهنگی‌های بعدی ارائه شده و مسئولیت کامل آن بر عهده باشگاه‌های شرکت‌کننده در مسابقات خواهد بود.

