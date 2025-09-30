خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نظر امیر قلعه‌نویی در برنامه‌ریزی لیگ اعمال می‌شود

نظر امیر قلعه‌نویی در برنامه‌ریزی لیگ اعمال می‌شود
کد خبر : 1693809
لینک کوتاه کپی شد.

سعید الهویی به دیدار مدیران سازمان لیگ فوتبال ایران رفت.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی سازمان لیگ خبر داد که امروز جلسه با حضور مربی تیم ملی در این نهاد برگزار شده و سپس در اطلاعیه‌ای نوشت: مدیران سازمان لیگ همواره با در نظر گرفتن منافع تیم ملی فوتبال کشورمان و باشگاه ها برنامه مسابقات لیگ را تدوین و تنظیم می کند و در همین راستا نیز جلسات منظم و متعددی با کادرفنی تیم ملی برگزار می شود.

در هفته های گذشته محمدرضا کشوری فرد دبیر سازمان لیگ و امیرحسین روشنک مسئول لیگ برتر با امیر قلعه نویی سرمربی و سعید الهویی مربی تیم ملی نشستی در مرکز ملی فوتبال برگزار کردند.

امروز نیز سعید الهویی مربی تیم ملی به سازمان لیگ فوتبال آمد و نشستی با محمدرضا کشوری فرد دبیر سازمان لیگ و امیرحسین روشنک مسئول لیگ برتر جهت هماهنگی‌های های بیشتر به منظور برنامه ریزی مسابقات لیگ تا نیم فصل برگزار کردند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی