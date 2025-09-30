نظر امیر قلعهنویی در برنامهریزی لیگ اعمال میشود
سعید الهویی به دیدار مدیران سازمان لیگ فوتبال ایران رفت.
به گزارش ایلنا، روابط عمومی سازمان لیگ خبر داد که امروز جلسه با حضور مربی تیم ملی در این نهاد برگزار شده و سپس در اطلاعیهای نوشت: مدیران سازمان لیگ همواره با در نظر گرفتن منافع تیم ملی فوتبال کشورمان و باشگاه ها برنامه مسابقات لیگ را تدوین و تنظیم می کند و در همین راستا نیز جلسات منظم و متعددی با کادرفنی تیم ملی برگزار می شود.
در هفته های گذشته محمدرضا کشوری فرد دبیر سازمان لیگ و امیرحسین روشنک مسئول لیگ برتر با امیر قلعه نویی سرمربی و سعید الهویی مربی تیم ملی نشستی در مرکز ملی فوتبال برگزار کردند.
امروز نیز سعید الهویی مربی تیم ملی به سازمان لیگ فوتبال آمد و نشستی با محمدرضا کشوری فرد دبیر سازمان لیگ و امیرحسین روشنک مسئول لیگ برتر جهت هماهنگیهای های بیشتر به منظور برنامه ریزی مسابقات لیگ تا نیم فصل برگزار کردند.