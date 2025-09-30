یامال، امباپه و خولیان؛ بهترین منوی فوتبال اروپا در اسپانیا

به گزارش ایلنا، اگر یک دهه پیش فوتبال اسپانیا زیر سایه رقابت مسی و رونالدو نفس می‌کشید، اکنون دوران گذار پایان یافته و نسل جدیدی از ستارگان صحنه را در اختیار گرفته است. حضور لامین یامال، کیلیان امباپه و خولیان آلوارز در یک لیگ، امتیازی است که هیچ تورنمنت دیگری نمی‌تواند به آن افتخار کند. نخستین ماه فصل جاری نیز شاهد درخشش این سه ستاره بوده است؛ جایی که در هر هفته، یک دریبل از یامال، یک شلیک از امباپه یا ضربه‌ای دقیق از آلوارز صحنه‌ها را به تسخیر خود درمی‌آورد.

تأثیر یامال

یامال، نفر دوم توپ طلای 2025، به عنصری کلیدی در بارسلونا تبدیل شده است. تیم هانسی فلیک بدون او نیز کار می‌کند اما با حضور او دوباره به همان بُرندگی گذشته دست می‌یابد. قدرت دریبل، پای چپ تیز و خلاقیت فردی او بارها مسیر بازی را تغییر داده است. این پدیده هجده‌ساله در لالیگا تنها ۳۰۲ دقیقه بازی کرده اما آمار دو گل (یکی از روی نقطه پنالتی) و سه پاس گل را ثبت کرده است. سانتر او زمینه‌ساز بازگشت برابر لوانته شد، یک ارسال دیگر برای گلزنی لواندوفسکی مقابل رمیرو به ثمر نشست و در والکاس نیز پنالتی جنجالی را به دست آورد که به دلیل مشکلات فنی، بدون بازبینی VAR اعلام شد.

موشک امباپه

امباپه در دومین فصل حضورش در رئال مادرید به اوج رسیده و آمارش شباهتی به دوران طلایی گلزنان کلاسیک دارد. او در ۶۱۷ دقیقه حضور در لالیگا ۸ گل (دو پنالتی) و یک پاس گل به نام خود زده و به طور میانگین هر ۷۷ دقیقه یک بار دروازه حریفان را باز کرده است. تنها برابر مایورکا موفق به گلزنی نشد.

ضربه تماشایی او در دربی واندا متروپولیتانو، بار دیگر دقت شوت‌زنی‌اش را به نمایش گذاشت. عملکرد او به تیم ملی فرانسه نیز سرایت کرده و در فیفادی اخیر مقابل اوکراین و فنلاند گلزنی کرد. با وجود قرار گرفتن در رده هفتم توپ طلا به دلیل نتایج نه‌چندان درخشان رئال و فرانسه، جایگاه واقعی‌اش بسیار بالاتر است. آینده موفقیت رئال در این فصل، به‌ویژه پس از لغزش دربی، وابسته به گل‌های او خواهد بود.

عنکبوت زهردار

خولیان آلوارز در متروپولیتانو به ستاره بی‌چون‌وچرای اتلتیکو مادرید بدل شده است. او پس از فصل نخست امیدوارکننده، در هفته‌های اخیر انفجاری عمل کرده و در ۵۴۶ دقیقه، ۶ گل و یک پاس گل ثبت کرده است. میانگین او یک گل در هر ۹۱ دقیقه است. هت‌تریک مقابل رایووایه‌کانو روحیه تیم را برای دربی بالا برد و برابر رئال مادرید نیز کیفیت تمام‌کنندگی خود را نشان داد. او در نیمه نخست یک ضربه محکم به تیر دروازه زد و در نیمه دوم دو گل از روی ضربات ایستگاهی به ثمر رساند؛ ابتدا پنالتی و سپس ضربه آزادی که از دیوار دفاعی و دستان کورتوا عبور کرد.

آمار او در ضربات آزاد حیرت‌انگیز است: دو گل از چهار تلاش در همین فصل. همین باعث شد هم اسپانیول و هم رئال مادرید قربانی زهردار بودن او شوند. با وجود اینکه فصل قبل در رقابت توپ طلا نادیده گرفته شد و نقش فرعی اتلتیکو در کورس قهرمانی به ضررش تمام شد، اکنون به یکی از اصلی‌ترین تهدیدهای لیگ بدل شده است.

لالیگا با داشتن یامال، امباپه و آلوارز میزبان بهترین مثلث فوتبالی حال حاضر اروپاست؛ ترکیبی که نه‌تنها آینده قهرمانی‌های تیم‌های‌شان را رقم می‌زند بلکه تماشای رقابت‌های اسپانیا را به یک ضرورت برای دوستداران فوتبال در سراسر قاره تبدیل کرده است.

