محرومیت دو جلسه‌ای ستاره رئال تایید شد

مدافع راست رئال مادرید از سوی یوفا به دلیل اخراج در دیدار برابر المپیک مارسی دو جلسه از همراهی تیمش در لیگ قهرمانان محروم شد.

به گزارش ایلنا، دنی کارواخال پس از اخراج در دیدار افتتاحیه لیگ قهرمانان برابر المپیک مارسی، با حکم یوفا از حضور در دو مسابقه آینده تیمش محروم شد. این دیدار در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو برگزار شد و تیم ژابی آلونسو در نهایت برابر حریف فرانسوی به برتری دست یافت.

کارواخال در جریان این مسابقه به دلیل ضربه سر به رولی از سوی داور کارت قرمز مستقیم دریافت کرد. پس از این اتفاق، کمیته انضباطی یوفا او را با محرومیتی مواجه کرد که در نهایت شامل دو مسابقه شد. در ابتدا احتمال می‌رفت که این محرومیت بین یک تا سه جلسه باشد، اما نهاد انضباطی یوفا آن را به حداقل کاهش داد.

با این حکم، کارواخال دیدار امروز مقابل غیرت آلماتی و همچنین جدال بعدی برابر یوونتوس را از دست خواهد داد. با این حال، این بازیکن ملی‌پوش اسپانیایی به دلیل مصدومیت از ناحیه ساق پا (عضله سولئوس) نیز قادر به همراهی تیمش نبود و در هر صورت برای مدتی از میادین دور خواهد بود.

