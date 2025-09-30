فرصتی برای جبران پس از شکست در دربی
ترکیب احتمالی رئال مادرید مقابل غیرت آلماتی قزاقستان
دیدار روز دوم لیگ قهرمانان ۲۰۲۵-۲۰۲۶ میتواند پاسخی باشد به شکست سنگین رئال در دربی و فرصت خوبی برای تغییر ترکیب تیم ژابی آلونسو خواهد بود.
به گزارش ایلنا، مسابقه هفته دوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان فصل ۲۰۲۵-۲۰۲۶ برای رئال مادرید در زمان مناسبی برگزار میشود. با وجود سفر طولانی بیش از ۶۴۰۰ کیلومتر از مادرید تا آلماتی، این دیدار شانس بازگشتی را در اختیار کهکشانیها قرار میدهد تا پس از شکست تحقیرآمیز در دربی، خود را بازیابند. از منظر قرعه، غیرت آلماتی دستکم روی کاغذ ضعیفترین حریف میان هفت حریف گروه است و همین موضوع به آلونسو امکان میدهد تا از فرصت چرخش نفرات استفاده کند.
با این حال، مادرید در خط دفاعی مشکلی قابلتوجه دارد؛ میلیتائو هنوز از ناحیه مچ پا مصدوم است، رودریگر نیز غایب است و در مورد داوید آلابا نیز تردیدهایی درباره آمادگی جسمانیاش وجود دارد؛ بنابراین مارکو آسنسیو بازمیگردد تا در دفاع بازی کند و در کنار هویسن قرار بگیرد. با غیبت دنی کارواخال که قرار است حدود یک ماه دور از میادین باشد و همچنین مصدومیت اخیر ترنت، والورده به دفاع راست منتقل خواهد شد و فران گارسیا قرار است در سمت چپ خط دفاعی بازی کند؛ درون دروازه هم تیبو کورتوا قرار دارد.
میان میدان احتمالاً شوامنی از ابتدا بازی خواهد کرد و او میتواند همراه کاماوینگا و دنی سبایوس قرار بگیرد؛ جود بیلینگام نیز پس از بهبودی از عمل شانه، آماده بازگشت به ترکیب از ابتدا است. در خط حمله امباپه استراحت میگیرد و روی نیمکت مینشیند؛ بنابراین یا وینیسیوس یا رودریگو از ابتدا بازی خواهند کرد و شریک هجومی آنها میتواند از میان ابراهیم دیاز یا گونزالو انتخاب شود.
ترکیب احتمالی رئال مادرید برای بازی مقابل غیرت آلماتی
تیبو کورتوا، والورده، آسنسیو، هویسن، فران گارسیا، شوامنی، کاماوینگا، دنی سبایوس، جود بیلینگام، ابراهیم دیاز/گونزالو، وینیسیوس/رودریگو.
دیگر اعضای کاروان رئال که به قزاقستان سفر کردهاند
آندری لونین، خاویر ناوارو، داوید خیمنز، دیوید آلابا، آلوارو کارراس، آردا گولر، ماستانتونو، کیلیان امباپه و اندریک نیز در فهرست بازیکنان همراه تیم قرار دارند.
مصدومان رئال مادرید
ژابی آلونسو باید با غیبت پنج بازیکن مصدوم دستوپنجه نرم کند: دنی کارواخال (که علاوه بر مصدومیت، محرومیت یک جلسهای هم داشت)، ترنت الکساندر-آرنولد، میلیتائو، آنتونیو رودیگر و بنجامین مندی.