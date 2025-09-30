خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرصتی برای جبران پس از شکست در دربی

ترکیب احتمالی رئال مادرید مقابل غیرت آلماتی قزاقستان

ترکیب احتمالی رئال مادرید مقابل غیرت آلماتی قزاقستان
کد خبر : 1693711
لینک کوتاه کپی شد.

دیدار روز دوم لیگ قهرمانان ۲۰۲۵-۲۰۲۶ می‌تواند پاسخی باشد به شکست سنگین رئال در دربی و فرصت خوبی برای تغییر ترکیب تیم ژابی آلونسو خواهد بود.

به گزارش ایلنا، مسابقه‌  هفته دوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان فصل ۲۰۲۵-۲۰۲۶ برای رئال مادرید در زمان مناسبی برگزار می‌شود. با وجود سفر طولانی بیش از ۶۴۰۰ کیلومتر از مادرید تا آلماتی، این دیدار شانس بازگشتی را در اختیار کهکشانی‌ها قرار می‌دهد تا پس از شکست تحقیرآمیز در دربی، خود را بازیابند. از منظر قرعه، غیرت آلماتی دست‌کم روی کاغذ ضعیف‌ترین حریف میان هفت حریف گروه است و همین موضوع به آلونسو امکان می‌دهد تا از فرصت چرخش نفرات استفاده کند.

با این حال، مادرید در خط دفاعی مشکلی قابل‌توجه دارد؛ میلیتائو هنوز از ناحیه مچ پا مصدوم است، رودریگر نیز غایب است و در مورد داوید آلابا نیز تردیدهایی درباره‌  آمادگی جسمانی‌اش وجود دارد؛ بنابراین مارکو آسنسیو بازمی‌گردد تا در دفاع بازی کند و در کنار هویسن قرار بگیرد. با غیبت دنی کارواخال که قرار است حدود یک ماه دور از میادین باشد و همچنین مصدومیت اخیر ترنت، والورده به دفاع راست منتقل خواهد شد و فران گارسیا قرار است در سمت چپ خط دفاعی بازی کند؛ درون دروازه هم تیبو کورتوا قرار دارد.

میان میدان احتمالاً شوامنی از ابتدا بازی خواهد کرد و او می‌تواند همراه کاماوینگا و دنی سبایوس قرار بگیرد؛ جود بیلینگام نیز پس از بهبودی از عمل شانه، آماده‌  بازگشت به ترکیب از ابتدا است. در خط حمله امباپه استراحت می‌گیرد و روی نیمکت می‌نشیند؛ بنابراین یا وینیسیوس یا رودریگو از ابتدا بازی خواهند کرد و شریک هجومی آن‌ها می‌تواند از میان ابراهیم دیاز یا گونزالو انتخاب شود.

ترکیب احتمالی رئال مادرید مقابل غیرت آلماتی قزاقستان

ترکیب احتمالی رئال مادرید برای بازی مقابل غیرت آلماتی

تیبو کورتوا، والورده، آسنسیو، هویسن، فران گارسیا، شوامنی، کاماوینگا، دنی سبایوس، جود بیلینگام، ابراهیم دیاز/گونزالو، وینیسیوس/رودریگو.

دیگر اعضای کاروان رئال که به قزاقستان سفر کرده‌اند

آندری لونین، خاویر ناوارو، داوید خیمنز، دیوید آلابا، آلوارو کارراس، آردا گولر، ماستانتونو، کیلیان امباپه و اندریک نیز در فهرست بازیکنان همراه تیم قرار دارند.

مصدومان رئال مادرید

ژابی آلونسو باید با غیبت پنج بازیکن مصدوم دست‌وپنجه نرم کند: دنی کارواخال (که علاوه بر مصدومیت، محرومیت یک جلسه‌ای هم داشت)، ترنت الکساندر-آرنولد، میلیتائو، آنتونیو رودیگر و بنجامین مندی.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی