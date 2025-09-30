واکنش احسان خرسندی به ملیپوش شدن هشت بازیکن پرسپولیس
دعوت از ۸ بازیکن تیم نوجوانان پرسپولیس به اردوی تیم ملی نوجوانان بیانگر عملکرد قابل توجه مربیان در کشف استعدادها است، ولی این امر برای آنها مشکلاتی را نیز به همراه خواهد داشت.
به گزارش ایلنا، احسان خرسندی، سرمربی تیم فوتبال نوجوانان پرسپولیس، در گفتگو با سایت رسمی باشگاه پرسپولیس در پاسخ به سوال درباره تاثیر این مساله بر روند تیمش عنوان داشت: سال قبل هم بین تیمهای آکادمی، بیشترین ملیپوش را داشتیم. این مساله، سختی کار را زیاد میکند و در اختیار نداشتن بازیکنان شاید از دلایل عدم کسب عنوان قهرمانی بود، ولی از سوی دیگر اگر بازیکنان خوب را پیدا کنیم و پرورش بدهیم، نتیجهاش نمیتواند غیر از این باشد. هدف اصلی این است که برای آینده پرسپولیس و فوتبال ایران فوتبالیست تربیت کنیم، ولی از سوی دیگر در پرسپولیس همه از شما عنوان هم میخواهند.
وی ادامه داد: تلاش برای کسب عنوان قهرمانی هدف و خواسته همه ما در آکادمی باشگاه است، چون هواداران این را میخواهند. ما در تیم نوجوانان با حمایت و پشتیبانی باشگاه و آکادمی، کار را با تمرکز روی همین مساله آغاز کردیم و نتیجه تا اینجای کار گواه این ادعا است ولی از سوی دیگر رسالت اصلی کار ما این است که استعدادها را شناسایی و جذب کنیم و پرورش بدهیم. شما نمیدانید من بعضی از این بچهها را با چه زحمتها و دردسرهایی برای پرسپولیس پیدا کردم. الان ۸ ملیپوش داریم و البته باید ببینیم در غربالهای بعدی چه اتفاقی میافتد. آقای ارمغان احمدی، سرمربی تیم ملی نوجوانان، هم طبعا در تلاش است بهترین تیم ممکن را تشکیل بدهد.
مهاجم پیشین پرسپولیس که خود از تیمهای پایه باشگاه به تیم اصلی راه پیدا کرد، درباره تاثیر این شرایط روی نتایج تیمش خاطرنشان کرد: بدون هیچ تعارفی تاثیر خواهد گذاشت. الان نزدیکترین رقیب ما ۴ امتیاز فاصله دارد، در حالی که در آخرین بازی به جای نتیجه تساوی میتوانستیم برنده باشیم. این هفته پنجشنبه، دربی با استقلال را داریم و بازیکنان امروز (سهشنبه) میآیند. بعد، بازی با سایپا را داریم که خیلی سرنوشتساز است. رقبای ما به مراتب ملیپوشان کمتری در اختیار دارند.
احسان خرسندی درباره این که آیا قرار است با تیم ملی نوجوانان، همکاری داشته باشد یا نه، گفت: لطف داشتند و پیشنهادی مطرح شد. باشگاه که موافق نبود و البته خودم هم احساس کردم در آن حالت نمیتوانم تمام تمرکز خودم را روی تیم نوجوانان بگذارم.