رسمی: تمدید قرارداد سالیبا با آرسنال تا ۲۰۳۰
ویلیام سالیبا با آرسنال قرارداد جدیدی تا سال ۲۰۳۰ امضا کرد.
به گزارش ایلنا، آرسنال روز سهشنبه تأیید کرد که ویلیام سالیبا، مدافع میانی فرانسوی این تیم، قرارداد بلندمدت جدیدی با این باشگاه امضا کرده است.
قرارداد جدید این بازیکن ۲۴ ساله تا سال ۲۰۳۰ ادامه خواهد داشت. این اعلامیه به ماهها گمانهزنی درباره احتمال انتقال سالیبا به رئال مادرید پایان داد.
سالیبا در بیانیهای گفت: «به خودم افتخار میکنم، چون در سال ۲۰۱۹ به آرسنال پیوستم و حالا در سال ۲۰۲۵ هنوز اینجا هستم و قراردادم را تمدید کردهام. خیلی خوشحالم. اینجا حس خانه را به من میدهد. ما تیم و کادر خوبی داریم و مربی برای من ایدهآل است. این بهترین جا برای من است. هر روز که این پیراهن را میپوشم، لذت میبرم. تمام تلاشم را برای این تیم و هواداران به کار میگیرم و حالا حتی بیشتر از قبل برای این باشگاه فداکاری خواهم کرد.»
او درباره میکل آرتتا، سرمربی آرسنال، افزود: «آرتتا یکی از بهترین مربیان جهان است. او و کادرش کمک زیادی به من کردهاند و از داشتن آنها به عنوان مربی بسیار خوشحالم. الان ۲۴ سالهام و فکر میکنم هنوز به اوج خودم نرسیدهام. هنوز چیزهای زیادی برای پیشرفت کردن دارم و میتوانم به این تیم کمک کنم. میدانم که مربی و کادرفنی به من کمک خواهند کرد تا به یکی از بهترین مدافعان جهان تبدیل شوم و جامهای بیشتری کسب کنم.»
سالیبا که در دو سال پایانی قرارداد قبلی خود قرار داشت، با این تمدید قرارداد به یکی از مهرههای کلیدی پروژه آرسنال برای کسب اولین عنوان قهرمانی لیگ برتر از سال ۲۰۰۴ تبدیل شده است. میکل آرتتا، سرمربی آرسنال، هفته گذشته بهطور ضمنی اعلام کرده بود که باشگاه در گفتوگوهای مستقیم با این بازیکن، علاقه رئال مادرید را مدیریت کرده است.
سالیبا در سال ۲۰۱۹ با مبلغ ۲۷ میلیون پوند (۳۶.۶ میلیون دلار) از سنتاتین به آرسنال پیوست، اما در ابتدا تردیدهایی درباره توانایی او برای درخشش در ورزشگاه امارات وجود داشت. او فصل ۲۰۱۹-۲۰ را بهصورت قرضی در سنتاتین گذراند و سپس در سال ۲۰۲۱ به نیس قرض داده شد. فصل بعد، او به مارسی رفت و در آنجا به عنوان بهترین بازیکن جوان سال لیگ ۱ فرانسه انتخاب شد.
این مدافع فرانسوی از زمان بازگشت به آرسنال، ۱۴۰ بازی برای این تیم انجام داده و به یکی از ستونهای اصلی خط دفاعی تبدیل شده است.
آندرهآ برتا، مدیر ورزشی آرسنال، در این باره گفت: «بسیار خوشحالیم که ویلیام آیندهاش را به ما سپرده تا بخشی از پروژهای باشد که در حال ساخت آن هستیم. در سه فصل گذشته، ویلیام به مدافعی فوقالعاده تبدیل شده که آرامش، هوش و قدرت بدنیاش او را به یکی از بهترینهای جهان بدل کرده است. او با آرسنال به رشد خود ادامه خواهد داد تا به قلههای جدیدی برسد. ثبات، بلوغ و توانایی او در تأثیرگذاری بر بازیها، همچنان سرمایه بزرگی برای ما خواهد بود و مشتاقانه منتظر اجراهای درخشانتر او در قلب خط دفاعی هستیم.»