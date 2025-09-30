باور به پیروزی؛
پوستر استقلال برای بازی المحرق با الهام از سریال معروف
باشگاه استقلال در آستانه دیدار حساس برابر المحرق بحرین در لیگ قهرمانان آسیا، از پوستر رسمی این مسابقه با الهام از سریال محبوب «تد لاسو» رونمایی کرد.
به گزارش ایلنا، تیم فوتبال استقلال ایران در حالی خود را برای دومین دیدار در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا آماده میکند که پوستر رسمی مسابقه مقابل المحرق بحرین را با طرحی متفاوت و الهامگرفته از سریال محبوب «تد لاسو» منتشر کرده است.
در این پوستر، شعار معروف Believe که در سریال تد لاسو نماد امید، اتحاد و ایمان به پیروزی است، به عنوان پیام اصلی انتخاب شده است. آبیپوشان با استفاده از این مفهوم تلاش کردهاند روحیهای مثبت و انگیزشی را در میان بازیکنان و هواداران ایجاد کنند تا با اتحاد و باور به موفقیت پا به میدان بگذارند.
استقلالیها با این طراحی خلاقانه نشان دادند که نگاه آنها تنها به فوتبال نیست، بلکه استفاده از نمادهای فرهنگی و الهامبخش را نیز در دستور کار قرار دادهاند؛ اقدامی که بازتاب مثبتی میان هواداران این تیم در فضای مجازی داشته است.
دیدار استقلال ایران و المحرق بحرین در چارچوب هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا روز چهارشنبه ۹ مهر از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار خواهد شد و آبیهای پایتخت امیدوارند با حمایت هواداران و تکیه بر روحیهای که در پوستر مسابقه به نمایش گذاشته شده، به سه امتیاز ارزشمند دست پیدا کنند.