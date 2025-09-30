خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قرارداد دو بازیکن آمریکایی تیم بسکتبال بانوان استقلال امضا شد

قرارداد دو بازیکن آمریکایی تیم بسکتبال بانوان استقلال امضا شد
کد خبر : 1693646
لینک کوتاه کپی شد.

سابریا دین و رائل ویتست، دو بازیکن آمریکایی تیم بسکتبال بانوان استقلال با حضور در ساختمان باشگاه، قرارداد رسمی خود را امضا کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی باشگاه استقلال، دو بازیکن آمریکایی که پیش‌تر حضورشان در ترکیب تیم بسکتبال بانوان استقلال قطعی شده بود، امروز با حضور در ساختمان باشگاه قرارداد رسمی خود را امضا کردند. همچنین تصاویر یادگاری این بازیکنان با سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال ثبت شد.

در این دیدار، علی تاجرنیا رئیس هیئت‌مدیره و سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال ضمن خوشامدگویی به این دو بازیکن، برای آن‌ها در ایران و در ترکیب تیم بسکتبال استقلال آرزوی موفقیت کرد. او همچنین گفت: «انتظار ما این است که تیم بهترین نتایج را کسب کند و در نهایت زحمات مجموعه باشگاه و اعضای تیم به قهرمانی و خوشحالی هواداران استقلال منجر شود.»

خانم‌ها سابریا دین و رائل ویتست نیز با ابراز رضایت از استقبال گرم باشگاه استقلال و مدیران تیم بسکتبال بانوان، از حمایت‌ها قدردانی کردند و تأکید داشتند که تمام تلاش خود را برای موفقیت و قهرمانی با استقلال به کار خواهند گرفت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی