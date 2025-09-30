قرارداد دو بازیکن آمریکایی تیم بسکتبال بانوان استقلال امضا شد
سابریا دین و رائل ویتست، دو بازیکن آمریکایی تیم بسکتبال بانوان استقلال با حضور در ساختمان باشگاه، قرارداد رسمی خود را امضا کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی باشگاه استقلال، دو بازیکن آمریکایی که پیشتر حضورشان در ترکیب تیم بسکتبال بانوان استقلال قطعی شده بود، امروز با حضور در ساختمان باشگاه قرارداد رسمی خود را امضا کردند. همچنین تصاویر یادگاری این بازیکنان با سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال ثبت شد.
در این دیدار، علی تاجرنیا رئیس هیئتمدیره و سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال ضمن خوشامدگویی به این دو بازیکن، برای آنها در ایران و در ترکیب تیم بسکتبال استقلال آرزوی موفقیت کرد. او همچنین گفت: «انتظار ما این است که تیم بهترین نتایج را کسب کند و در نهایت زحمات مجموعه باشگاه و اعضای تیم به قهرمانی و خوشحالی هواداران استقلال منجر شود.»
خانمها سابریا دین و رائل ویتست نیز با ابراز رضایت از استقبال گرم باشگاه استقلال و مدیران تیم بسکتبال بانوان، از حمایتها قدردانی کردند و تأکید داشتند که تمام تلاش خود را برای موفقیت و قهرمانی با استقلال به کار خواهند گرفت.