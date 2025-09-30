طارمی آماده نمایش اروپایی در لندن

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال المپیاکوس پس از پیروزی دشوار در لیگ یونان مقابل لوادیاکوس اکنون آماده سفر به لندن برای دومین دیدار خود در مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا است. در آن دیدار خانگی، مهدی طارمی برخلاف بازی جام حذفی که ستاره اول میدان بود، از روی نیمکت کار را آغاز کرد و تنها در دقایق پایانی وارد زمین شد. او فرصت چندانی برای تهدید دروازه حریف پیدا نکرد، اما همان چند دقیقه نیز نشان داد از آمادگی فیزیکی خوبی برخوردار است و آماده یک آزمون بزرگ اروپایی خواهد بود.

المپیاکوس با گل دقیقه ۹۰+۶ چیکوئینیو توانست سه امتیاز حساس لیگ را حفظ کند و صدرنشینی خود در سوپر لیگ یونان را ادامه دهد. حضور طارمی در این بازی گرچه کوتاه بود، اما از نگاه کادر فنی به‌عنوان آماده‌سازی برای دیدار حساس مقابل آرسنال تلقی می‌شود؛ دیداری که می‌تواند نقطه عطفی برای ادامه فصل این مهاجم ایرانی باشد.

در فهرست ۲۲ نفره المپیاکوس برای دیدار با آرسنال، نام طارمی در کنار ایوب الکعبی، دیگر مهاجم المپیاکوس، به چشم می‌خورد. مهدی طارمی از زمان حضور در المپیاکوس، هم در جام حذفی و هم در لیگ، تاثیرگذاری خود را نشان داده است.

طارمی در دیدار مقابل آستراس تریپولی با گرفتن یک پنالتی و زدن دو گل نقش اصلی را در برتری تیمش داشت و حالا هواداران المپیاکوس امیدوارند در صحنه‌ای بزرگ‌تر نیز درخشش او تکرار شود. جدال با آرسنال در ورزشگاه امارات، چهارشنبه ۹ مهر ساعت ۲۲:۳۰، فرصتی استثنایی برای مهاجم ایرانی خواهد بود تا دوباره نامش را در فوتبال اروپا پررنگ کند.

طارمی و یارانش در هفته نخست لیگ قهرمانان برابر پافوس قبرس به تساوی بدون گل رسیدند، در حالی که آرسنال با شکست ۲ بر صفر اتلتیک بیلبائو، شروعی قدرتمند داشت. همین مسئله اهمیت دیدار چهارشنبه را دوچندان می‌کند؛ جایی که المپیاکوس نیاز مبرم به امتیاز دارد و طارمی می‌تواند یکی از مهره‌های کلیدی در این مسیر باشد.

