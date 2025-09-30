خبرگزاری کار ایران
ابهام درباره وضعیت مصدومان پرسپولیس پیش از دیدار با گل‌گهر

تیم فوتبال پرسپولیس در شرایطی آماده دیدار حساس برابر گل‌گهر می‌شود که همچنان وضعیت چند بازیکن مصدوم این تیم نامشخص است.

به گزارش ایلنا، سرخپوشان در دیدار گذشته مقابل ملوان هفت بازیکن خود را به دلیل آسیب‌دیدگی در اختیار نداشتند. با این حال، باشگاه تاکنون اطلاع‌رسانی دقیقی درباره شرایط درمانی این نفرات ارائه نکرده و تنها نشانه‌ها از طریق گزارش‌های تصویری تمرینات به دست می‌آید.

در آخرین تصاویر منتشرشده، اوستون اورونوف و محمد عمری در تمرین گروهی تیم حاضر بودند و به نظر می‌رسد روند بازگشت خود را پشت سر گذاشته‌اند. با این وجود، غیبت چهره‌هایی چون سرژ اوریه، رضا شکاری، حسین کنعانی‌زادگان، میلاد سرلک و محمدحسین صادقی همچنان ادامه دارد و وضعیت آنها برای مسابقه پیش‌رو روشن نیست.

پرسپولیس که در آغاز فصل با چالش‌های متعددی در ترکیب خود مواجه بوده، در دیدار با گل‌گهر نیاز مبرمی به استفاده از تمام توان فنی دارد. تصمیم نهایی درباره حضور یا غیبت بازیکنان مصدوم می‌تواند تأثیر مستقیمی بر نتیجه این مسابقه داشته باشد.

