کابوس وحشتناک عیسی بعد از بازی پرسپولیس: رباط صلیبی!

به گزارش ایلنا، عیسی آل‌کثیر که پس از جدایی از پرسپولیس مسیر پرحاشیه‌ای را پشت سر گذاشت، حالا با یکی از تلخ‌ترین سناریوهای ممکن روبه‌روست؛ مصدومیتی که طبق گمانه‌زنی‌های نزدیک به قطعیت، پارگی رباط صلیبی است و می‌تواند ادامه فصل او را تحت‌الشعاع قرار دهد.

این مهاجم که بعد از پایان قراردادش با سرخ‌ها تا آستانه پیوستن به استقلال پیش رفت و حتی در قاب «یاغی» جدید فوتبال ایران تصویر شد، با موجی از مخالفت‌ها در اردوی آبی روبه‌رو شد؛ تا جایی که مدیران استقلال ابتدا قراردادش را معلق و سپس برای فسخ وارد مذاکره شدند. در نهایت، آل‌کثیر برای آغاز فصل تازه‌ای از فوتبالش راهی ملوان بندرانزلی شد.

اما قصه ناگهان در همان مسابقه‌ای که انگیزه نمایش توانایی‌ها و اثبات خودش به مدیران پرسپولیس و البته کادرفنی به‌خصوص وحید هاشمیان را داشت، مسیر دیگری پیدا کرد. عیسی در جریان بازی مقابل پرسپولیس دچار حادثه‌ای شد که او را وادار به ترک زمین کرد. اتفاقی که همان لحظه هم نشانه‌های نگران‌کننده‌ای داشت و خبر از دوری طولانی می‌داد. اکنون زمزمه‌ها از قطعی بودن پارگی ACL حکایت می‌کند؛ کابوسی آشنا برای مهاجمی که پیش‌تر هم در مقطع حضورش در پرسپولیس طعم این آسیب‌دیدگی را چشیده بود.

بازخوانی آن دوره نشان می‌دهد آل‌کثیر با تصمیمی پرریسک، زمان جراحی را چندین بار به تعویق انداخت و تلاش کرد با روش‌های سنتی و تقویت عضلات، زودتر به تمرینات گروهی برگردد. اما نهایتاً ناچار شد زیر تیغ جراحی برود؛ تصمیمی دیرهنگام که بازگشتش به میادین را به تعویق انداخت و بخشی از فرم مسابقه‌ای‌اش را از او گرفت.

اکنون در ۳۵سالگی، ضربه تازه نه فقط آزمونی بدنی که چالشی ذهنی نیز برای اوست. باید دید آل‌کثیر این‌بار چه مسیری را برای درمان و بازتوانی انتخاب می‌کند و اگر جراحی بار دیگر اجتناب‌ناپذیر شود، چه زمانی می‌تواند به میادین برگردد. شاید این مصدومیت پایانی بر دوران پر اتفاق فوتبالی او باشد.

