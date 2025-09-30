خبرگزاری کار ایران
خواب راحت کاپیتان ایتالیا با جام قهرمانی: شب همگی به خیر!

سیمونه جیانلی به سبک بازیکنان فوتبال درحالی که جام قهرمانی والیبال را در آغوش داشت خودش را به خواب زد.

به گزارش ایلنا، تیم ملی والیبال ایتالیا در مسابقات قهرمانی جهان که به میزبانی فیلیپین برگزار شد، با پیروزی ۳ بر ۰ مقابل لهستان در نیمه‌نهایی و غلبه ۳ بر ۱ بر بلغارستان در فینال توانست قهرمان شود و از عنوان قهرمانی دو سال قبل خود دفاع کند.

در این موفقیت دوباره، بدون تردید سیمونه جیانلی، پاسور ۲۹ ساله و کاپیتان تیم ملی ایتالیا، نقش کلیدی داشت. او علاوه بر وظیفه اصلی خود در پاس دادن، در دفاع و سرویس نیز عملکردی درخشان ارائه داد و در پایان رقابت‌ها عنوان بهترین پاسور مسابقات را به دست آورد.

سیمونه جیانلی پس از قهرمانی در مسابقات جهانی تصمیم گرفت شادی خود را به شکلی خاص نشان دهد؛ او با جام قهرمانی جهان به خواب رفت و تصویری از این لحظه را در اینستاگرام منتشر کرد. جیانلی در توضیح این عکس نوشت: «شب همگی بخیر، نمی‌توانم صبر کنم تا بیدار شوم و بفهمم چه کار بزرگی انجام دادیم.»

