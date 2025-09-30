خبرگزاری کار ایران
English العربیه
مدیران باشگاه گل‌گهر نقره داغ شدند!

حواشی داوری سبب شد دو مدیر رده بالای باشگاه گل گهر محروم بشوند.

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال گل‌گهر سیرجان در حالی مسابقه هفته سوم لیگ برتر در روز 21 شهریور مقابل سپاهان را با تساوی یک بر یک پشت سر گذاشت که حواشی پرشمار داوری آن بازی موجب شد تا مدیران باشگاه میزبان به شدت معترض شوند و حالا رفتار آنها با محرومیت همراه شده است.

محمد اسفندیارپور، مدیرعامل باشگاه گل‌گهر سیرجان و عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در بین دو نیمه این مسابقه به رختکن داوران رفته و به شدت نسبت به داوری اعتراض کرده که همین مسئله محرومیت و جریمه مالی او را به همراه داشته است.

بنابر اعلام کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، اسفندیارپور به علت نقض اصول کلی رفتار و مستند به مواد انضباطی 51 و 117 با یک ماه محرومیت از حضور در ورزشگاه های محل برگزاری مسابقات تیم گل‌گهر که نیمی از آن به مدت 6 ماه تعلیق می‌شود، مواجه شده و باید جریمه نقدی 51 میلیون تومانی را بپردازد که تماما قابل تجدیدنظر است.

این کمیته اعلام کرده ابوذر خاجوی منتسب به این باشگاه (مدیر روابط عمومی شرکت گل‌گهر) نیز به علت بدرفتاری در قبال مقام رسمی مسابقه و بر حسب ماده 55 آیین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال، با چهار ماه محرومیت از حضور در ورزشگاه‌های محل برگزاری مسابقات گل‌گهر و جریمه نقدی 100 میلیون تومانی مواجه شده که قابل تجدیدنظر است.

