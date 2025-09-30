خبرگزاری کار ایران
استقلال و پرسپولیس و پنج باشگاه دیگر جریمه مالی شدند

کمیته انضباطی جدیدترین آرای خود را اعلام کرد که نیمی از باشگاه‌ها با جرایم مالی مواجه شدند.

به گزارش ایلنا، آرای پرشمار کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران اعلام شد که در یکی از آنها، باشگاه استقلال به علت توهین تماشاگران منتسب به بازیکن تیم حریف (احمد گوهری) در جریان دیدار هفته چهارم لیگ برتر مقابل پیکان با جریمه نقدی 50 میلیون تومانی مواجه شده که قطعی و قابل اجرا است.

باشگاه پرسپولیس نیز به دلیل فحاشی تماشاگران منتسب و پرتاب اشیاء طبق ماده 86 آیین‌نامه انضباطی باید جریمه نقدی 50 میلیون تومانی را پرداخت کند که قطعی است.

باشگاه‌های سپاهان و تراکتور نیز که در هفته چهارم لیگ برتر مقابل هم قرار گرفتند نیز هرکدام به طور مجزا با جرایم مالی 50 میلیون تومانی مواجه شدند که قطعی و غیرقابل تجدید نظر است.

همچنین باشگاه‌های پیکان، چادرملو اردکان، ملوان انزلی و پژمان نوری مدیرعامل این باشگاه نیز با جرایم انضباطی مجزا مواجه شدند.

