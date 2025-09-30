عذرخواهی شجاع خلیلزاده از هواداران تراکتور
کاپیتان تراکتور بابت ناکامی در کسب پیروزی مقابل الوحده ابراز ناراحتی کرد.
به گزارش ایلنا، شجاع خلیلزاده پس از تساوی بدون گل مقابل الوحده در هفته دوم لیگ نخبگان در میکسدزون ورزشگاه یادگار امام در مقابل خبرنگاران حاضر شد و درباره این مسابقه گفت: در ابتدا به هواداران عزیزمان خسته نباشید میگویم. جو وحشتناکی را برایمان رقم زدند اما متاسفانه نتوانستیم سه امتیاز بازی را بگیریم. خوب بودیم، اما الیت است و همه بازیها سخت است. میتوانستیم برنده بازی باشیم، اواخر بازی چند موقعیت خیلی خوب داشتیم اما بدشانس بودیم نتوانستیم موقعیتهایمان را به گل تبدیل کنیم. تیم برتر بازی بودیم. این هم بخشی از فوتبال است. امیدوارم در ادامه راه بتوانیم جبران کنیم.
کاپیتان تراکتور با اشاره به موقعیتهای متعدد دو تیم در طول بازی گفت: تیم الوحده هم تیم معمولیای نیست، تیم قویای است و الان تیم اول امارات است. فکر میکنم ۲۵ بازی است که نباخته و در بازی قبل هم الاتحاد را برد. با این حال ما موقعیتهایمان بهتر بود و میتوانستیم ببریم. بدشانس بودیم. از هواداران واقعا تشکر میکنم که یک جو خیلی خوب برایمان درست کردند و لذت بردیم اما شرمندهشان شدیم. امیدوارم بتوانیم در بازیهای آینده جبران کنیم.
شجاع در واکنش به اینکه تراکتور امشب بر خلاف بازی با فجر موقعیتهای زیادی ایجاد کرد، گفت: در جام باشگاهها باید از تک موقعیتها استفاده کنی، ۱۰ موقعیت گیرت نمیآید. بازی فجر هم ما موقعیت زیادی داشتیم. فجر بسته بازی کرد و آمده بود امتیاز بگیرد اما ما هم موقعیت داشتیم. ما باید از موقعیتهایمان استفاده کنیم. هم در بازی فجر و هم الوحده بدشانس بودیم. امیدوارم در ادامه با دقت بیشتر بتوانیم امتیازات لازم را کسب کنیم.
خلیلزاده درباره دلیل موقعیتسوزی بازیکنان تراکتور توضیح داد: بدشانسی است. انشاالله بازیهای بعد شانس سراغشان میآید. در گل، شانس هم باید دخیل باشد. انشاالله بازیهای آینده توپهایی که به دست میآورند، به گل تبدیل کنند.
او در مورد برخورد گرم خود با ژوزه مورایس توضیح داد: سپاهان هم که بود، ارتباط خوبی با او داشتم. مربی خوبی است، برایش آرزوی موفقیت میکنم اما نه مقابل تراکتور. انسان خوبی است، دوستش دارم.
خلیلزاده در پاسخ به اینکه آیا تراکتور از گروه خود صعود خواهد کرد، گفت: به نظرم صد درصد صعود میکنیم. قول میدهم به مرحله بالاتر میرویم. تیممان خوب است. تیم یکدستی داریم و انشاالله بهتر هم میشویم.
او درباره عدم تعویض بازیکنان تراکتور در جریان این مسابقه عنوان کرد: نظر سرمربی تیم است. همه بازیکنان خوب بازی کردند و نظر آقای اسکوچیچ این بود که تعویض نکند. همه بازیکنان خوب بازی کردند و بازیکن بد نداشتیم. شما تیم مقابل هم نگاه کنید؛ ما در لیگ ایران بازی نمیکنیم، در لیگ آسیا بازی میکنم و تیم حریف از نظر قیمتی چهار برابر تیم ماست. هر بازیکن آنها میلیون دلاری است. من نمیخواهم تیمهای دیگر را مثال بزنم؛ ما سال گذشته در لیگ دو بودیم و همه میگفتند چرا لیگ دو اینطور است. فکر نکنید لیگ ضعیفی است. ما پارسال تا نیمه نهایی رفتیم و با بدشانسی در پنالتی باختیم، وگرنه میتوانستیم فینال هم برویم و قهرمان شویم. الان الیت هستیم و خیلی سختتر از لیگ دو هستیم. خدا را شکر با دو تیم قدرتمند بازی کردیم؛ شباب الاهلی آنهمه ستاره دارد و الوحده هم در لیگ امارات اول است. تیم خوبی دارند و ما هم خوب بازی کردیم و میتوانستیم برنده بازی باشیم. بدشانس بودیم.
کاپیتان تراکتور درباره کنترل سانترهای تادیچ گفت: بازیکن بزرگی است. او میتواند یک بازی را برایشان دربیاورد. بازیکن باکیفیتی بود. امیدوارم چنین بازیکنانی به لیگ ما هم بیایند. شاید شما تا جلویشان بازی نکنید، کیفیتشان را متوجه نشوید. بازی در زمین برابر اینها خیلی سخت است. خدا را شکر خیلی خوب بازی کردیم. فقط میتوانم بگویم شرمنده هواداران شدیم.