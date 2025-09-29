به گزارش ایلنا، مهدی هاشم‌نژاد، وینگر تراکتور، پس از تساوی بدون گل تیمش مقابل الوحده امارات در هفته دوم لیگ نخبگان آسیا، در جمع خبرنگاران درباره فرصت‌های از دست رفته گفت: خودم دو موقعیت عالی داشتم که توپ روی سرم آمد اما گل نشد. دو موقعیت دیگر هم بچه‌ها نتوانستند به گل تبدیل کنند.

او افزود: در این دو هفته توپ‌هایمان گل نمی‌شود. دلیلش صددرصد عدم تمرکز خودمان است، کمی هم شانس کم داریم. اما اگر تیم همین روند را در حمله داشته باشد و موقعیت بسازد، مطمئناً یک روز توپ‌ها گل می‌شود و تیم به روزهای خوبش برمی‌گردد.

هاشم‌نژاد در مورد استارت‌های خود توضیح داد: در پیش‌فصل تمرینات انفجاری با مربی خصوصی انجام دادم و خدا را شکر در این بازی کمکم کرد. برای وینگرها خیلی مهم است که بتوانند استارت انفجاری بزنند و خودم هم لذت می‌برم. بعد از بازی فیلم‌ها را می‌بینم و خیلی خوشم می‌آید.

او درباره پاس خود به محمد نادری که تبدیل به گل نشد، گفت: توپ روی پای راست او بود، اما عدم تمرکز باعث شد توپ‌هایمان گل نشود.

انتهای پیام/