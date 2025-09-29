هاشمنژاد: توپهایمان گل نمیشود اما روزهای خوب تراکتور میرسد
مهدی هاشمنژاد پس از تساوی تراکتور برابر الوحده امارات، از موقعیتسوزیهای تیمش و اهمیت استارت انفجاری خود برای وینگرها صحبت کرد و به آینده امیدوار بود.
به گزارش ایلنا، مهدی هاشمنژاد، وینگر تراکتور، پس از تساوی بدون گل تیمش مقابل الوحده امارات در هفته دوم لیگ نخبگان آسیا، در جمع خبرنگاران درباره فرصتهای از دست رفته گفت: خودم دو موقعیت عالی داشتم که توپ روی سرم آمد اما گل نشد. دو موقعیت دیگر هم بچهها نتوانستند به گل تبدیل کنند.
او افزود: در این دو هفته توپهایمان گل نمیشود. دلیلش صددرصد عدم تمرکز خودمان است، کمی هم شانس کم داریم. اما اگر تیم همین روند را در حمله داشته باشد و موقعیت بسازد، مطمئناً یک روز توپها گل میشود و تیم به روزهای خوبش برمیگردد.
هاشمنژاد در مورد استارتهای خود توضیح داد: در پیشفصل تمرینات انفجاری با مربی خصوصی انجام دادم و خدا را شکر در این بازی کمکم کرد. برای وینگرها خیلی مهم است که بتوانند استارت انفجاری بزنند و خودم هم لذت میبرم. بعد از بازی فیلمها را میبینم و خیلی خوشم میآید.
او درباره پاس خود به محمد نادری که تبدیل به گل نشد، گفت: توپ روی پای راست او بود، اما عدم تمرکز باعث شد توپهایمان گل نشود.