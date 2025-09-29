به گزارش ایلنا، محمد قربانی، ستاره ایرانی الوحده امارات، پس از تساوی بدون گل تیمش مقابل تراکتور در ورزشگاه یادگار امام، مقابل خبرنگاران حاضر شد و گفت: بازی خیلی خوبی بود. هر دو تیم نمایش قابل قبولی داشتند. در نیمه اول بهتر بودیم اما در نیمه دوم تحت فشار هواداران و خستگی ناشی از سفر کمی عقب نشستیم. با این حال دیداری جذاب بود و از عملکرد خودم هم راضی هستم.

او درباره شوت خطرناکش به سمت دروازه تراکتور توضیح داد: یک لحظه تصمیم گرفتم بزنم و ضربه خوبی هم بود اما علیرضا بیرانوند واکنش عالی نشان داد.

قربانی فضای ورزشگاه تبریز را خاص توصیف کرد: اینکه در خانه تراکتور و جلوی این تعداد تماشاگر بازی کنیم، لذت‌بخش بود. من جو ورزشگاه سپاهان را تجربه کرده‌ام اما اینجا هم فوق‌العاده بود. دم هواداران گرم که اینطور پرشور تیمشان را حمایت کردند.

هافبک ایرانی الوحده سپس به مقایسه لیگ روسیه و امارات پرداخت و گفت: رفتن به لیگ روسیه یکی از اشتباهاتم بود. آنها به دلیل تحریم‌ها کیفیت‌شان افت کرده و بازیکنان بزرگی جذب نمی‌کنند. اما لیگ امارات خیلی پیشرفت کرده و بازیکنان بزرگی به اینجا آمده‌اند. نتایج تیم‌های اماراتی در هفته اول لیگ قهرمانان آسیا هم نشان می‌دهد که آینده روشنی دارند.

قربانی درباره همکاری با ژوزه مورایس در سپاهان یادآور شد: آن سال برای قهرمانی می‌جنگیدیم اما بی‌عدالتی‌هایی رخ داد و اجازه ندادند مورایس نتایج بهتری بگیرد. حالا او در الوحده موفق است و تیم ما شرایط خیلی خوبی دارد.

او درباره رابطه‌اش با دوشان تادیچ هم گفت: پست من ایجاب می‌کند بیشتر با او در ارتباط باشم و او را تغذیه کنم. تجربه‌هایش خیلی ارزشمند است و از بازی کنار او لذت می‌برم.

قربانی در پایان درباره تیم ملی ایران اظهار داشت: بازی دوستانه با روسیه می‌تواند خیلی کمک کند. امیدوارم فدراسیون بازی‌های بهتری تدارک ببیند تا تیم ملی آماده حضور در جام جهانی شود.

