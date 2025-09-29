اسکوچیچ: من مربی تعویض به سفارش هوادار نیستم!

به گزارش ایلنا، تراکتور در دومین دیدار خود در لیگ نخبگان آسیا، در حضور پرشور بیش از ۴۹ هزار هوادار تبریزی مقابل الوحده امارات متوقف شد. پس از پایان این مسابقه، نشست خبری دراگان اسکوچیچ بیش از آنکه به تحلیل فنی بازی بگذرد، تحت‌الشعاع یک پرسش جنجالی قرار گرفت.

ماجرا از جایی آغاز شد که یکی از خبرنگاران درباره عدم انجام تعویض در این دیدار از اسکوچیچ سؤال کرد؛ پرسشی که به یک مجادله لفظی و خطابه تند سرمربی تراکتور انجامید.

اسکوچیچ ابتدا با اشاره به سطح بالای حریف گفت: از نتیجه راضی نیستم، اما تیمم همان‌طور که خواسته بودم بازی کرد. فرصت‌های زیادی از دست دادیم. باید در نظر داشت که ارزش تیم الوحده ۲۰ میلیون دلار بیشتر از ماست.

اما بخش جنجالی نشست زمانی بود که او درباره تعویض‌ها مورد پرسش قرار گرفت:

از عملکرد تیم ناراضی هستید؟ مشخص بگویید. می‌خواهید فقط برسید به اینکه چرا تعویض نکردم؟ من مثل سرمربی‌های قبلی تراکتور نیستم که به خاطر حرف هوادار تعویض کنم. این خواسته بی‌احترامی بود. اگر شما هم ۴۵ سال عمرتان را صرف علم فوتبال کرده‌اید، بیایید بحث کنیم.

او ادامه داد: برای همه شرایط برنامه داشتیم؛ گاهی با سه مدافع و گاهی ۴-۲-۲ بازی کردیم. تلاش بازیکنانم ستودنی بود. به نظرتان درباره این اختلاف ۲۰ میلیونی بین دو تیم چه می‌شود گفت؟

اسکوچیچ با لحنی هشداردهنده افزود: می‌دانم این صحبت‌ها حاشیه‌ساز خواهد شد و می‌توانید تیترهای جنجالی بزنید. اما من از شغلم دفاع می‌کنم. فصل قبل هم نشان دادم نگرانی بابت از دست دادن کارم ندارم. اما اینکه امروز عده‌ای هوادار خواستار تعویض شدند، بی‌احترامی بود.

او در پایان درباره چمن ورزشگاه یادگار امام گفت: زمین امروز خوب بود اما هنوز به شرایط ایده‌آل نرسیده است. این نوع چمن در کرواسی هم استفاده می‌شود و نگهداری درست از آن اهمیت زیادی دارد.

