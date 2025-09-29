خبرگزاری کار ایران
مورایس در یادگار امام: ایران کشور فوق‌العاده‌ای برای فوتبال است
ژوزه مورایس، سرمربی الوحده امارات، پس از تساوی تیمش مقابل تراکتور در یادگار امام، جو پرشور تبریز را ستود و نتیجه را عادلانه خواند.

به گزارش ایلنا،  ژوزه مورایس، سرمربی سابق سپاهان و حال حاضر الوحده امارات، پس از تساوی بدون گل تیمش برابر تراکتور در ورزشگاه یادگار امام تبریز، از جو فوق‌العاده هواداران و قدرت فنی تیم میزبان تمجید کرد.

مورایس درباره این دیدار گفت: بازی سختی بود، به دو دلیل؛ اول اینکه تراکتور هواداران فوق‌العاده‌ای دارد که تیم را تشویق می‌کنند و فشار زیادی به ما وارد کردند. دوم اینکه تراکتور تیم بسیار خوبی است و در دفاع و حمله قدرت بالایی دارد. بازی برابر بود.

او نتیجه را عادلانه دانست و افزود: هر دو تیم شانس‌هایی داشتند اما موقعیت‌های صد درصد کم بود. تراکتور یک موقعیت جدی داشت و ما هم یک فرصت مشابه و حتی یک ضربه سر خوب زدیم. نیمه اول ما بهتر بودیم و در نهایت این نتیجه برای هر دو تیم قابل قبول بود.

مورایس درباره احتمال بازگشتش به لیگ ایران گفت: نمی‌دانم چه زمانی برمی‌گردم، فقط خدا آینده را می‌داند. اما ایران کشوری خارق‌العاده برای فوتبال است و مردمش بسیار پرشورند. بازیکنان خوبی در اینجا هستند و امیدوارم دفعه بعد که به ایران آمدم، با یک تیم قهرمان برگردم و مردم بیشتری را خوشحال کنم.

