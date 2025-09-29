اشترکالی و سومین تیرک لعنتی؛ حسرت بزرگ تراکتور در یادگار امام
تراکتور در بازگشت به ورزشگاه یادگار امام به دنبال اولین برد آسیایی بود، اما بدشانسی و تیرک دروازه بار دیگر مهاجم کروات این تیم را ناکام گذاشت.
به گزارش ایلنا، تراکتور آمده بود تا در اولین بازی خانگیاش در لیگ نخبگان آسیا جشن بازگشت به ورزشگاه نو نوار شده یادگار امام را با کسب سه امتیاز کامل کند، اما فرصتسوزیها اجازه نداد شاگردان اسکوچیچ به هدفشان برسند. با وجود حملات متعدد از دو جناح، هیچیک از موقعیتها به گل تبدیل نشد و تراکتوریها در نهایت دو امتیاز ارزشمند را از دست دادند.
نقطه اوج حسرت این بازی در دقیقه ۸۸ رقم خورد؛ جایی که فعلوانفعالات درون محوطه جریمه بهترین فرصت را برای تومیسلاو اشترکالی فراهم کرد. ارسال مهدی شیری با ضربه هاشمنژاد برای پوستونسکی آماده شد. شوت محکم ایگور همانند پاس بلندی به حسینزاده رسید، اما تلاش او برای قیچی زدن بینتیجه ماند و توپ مقابل پای اشترکالی فرود آمد. مهاجم کروات با نهایت قدرت شلیک کرد، اما توپ به تیرک افقی دروازه خورد و حسرت بزرگی برای تراکتوریها به جا گذاشت.
این سومین بار در فصل جاری بود که تیر دروازه مانع گلزنی اشترکالی شد. او پیشتر برابر مس رفسنجان و فجر سپاسی نیز توپهایش را به تیرک کوبیده بود؛ مسابقاتی که هر دو با تساوی بدون گل به پایان رسید.
جالب اینکه اگر همین سه موقعیت گل میشد، تراکتور اکنون در لیگ برتر چهار امتیاز بیشتر و در لیگ نخبگان آسیا دو امتیاز بیشتر داشت و شرایطش بهکلی متفاوت بود.