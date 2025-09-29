درخشش لژیونر ایرانی الوحده مقابل تراکتور

به گزارش ایلنا، در دیداری پرهیجان و سنگین از نظر جو ورزشگاه، محمد قربانی، بازیکن جوان و ملی‌پوش تیم الوحده امارات، با آرامش و تمرکز مثال‌زدنی در میانه میدان درخشید و به یکی از تأثیرگذارترین چهره‌های مسابقه تبدیل شد.

هافبک ۲۳ ساله که معمولاً نقش تخریبی و دفاعی دارد، این بار با دستور سرمربی پرتغالی الوحده، آزادی تاکتیکی بیشتری پیدا کرد و توانست آزادانه در جریان بازی حرکت کند. دوندگی بی‌وقفه، جاگیری هوشمندانه و حضور در جناحین و محوطه جریمه تراکتور، او را به مهره کلیدی در حملات و کارهای دفاعی تبدیل کرد.

قربانی از همان دقایق ابتدایی با نبردهای تن به تن و بازپس‌گیری توپ‌ها نشان داد که آمده تا تفاوت ایجاد کند. در چند صحنه، او با نفوذهای به‌موقع و شلیک‌های خطرناک خود به پشت محوطه جریمه تراکتور، شانس‌های حساسی برای تیمش ایجاد کرد که از جمله مهم‌ترین آنها واکنش دیدنی علیرضا بیرانوند بود.

بازگشت به ایران و بازی مقابل تراکتور در جو پرشور یادگار امام می‌توانست برای هر بازیکنی چالش‌برانگیز باشد، اما قربانی با اعتمادبه‌نفس و تمرکز بالا نشان داد بازیکنی جوان اما با تجربه و تسلط ذهنی است. او نه تنها تحت فشار هواداران قرار نگرفت، بلکه با نمایش هوشمندانه، نقش پلی بین دفاع و حمله را برای تیمش ایفا کرد.

با وجود سن کم، قربانی اکنون به مهره‌ای کلیدی در ترکیب الوحده تبدیل شده و پس از درخشش مقابل الاتحاد عربستان، این بار نیز توانایی‌هایش در یک مسابقه سطح بالا بار دیگر ستاره‌ساز شد.

