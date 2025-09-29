خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرعامل تراکتور: بچه‌ها عالی بازی کردند اما شانس با ما یار نبود

مدیرعامل تراکتور: بچه‌ها عالی بازی کردند اما شانس با ما یار نبود
کد خبر : 1693379
لینک کوتاه کپی شد.

سعید مظفری‌زاده پس از تساوی بدون گل تراکتور مقابل الوحده، از تلاش بازیکنان و حمایت هواداران قدردانی کرد و بدشانسی در گلزنی را دلیل ناکامی دانست.

به گزارش ایلنا،  سعید مظفری‌زاده، مدیرعامل باشگاه تراکتور، پس از دومین دیدار تیمش در لیگ نخبگان آسیا و تساوی خانگی مقابل الوحده، درباره این مسابقه صحبت کرد.

او در ابتدا گفت: روزهای سختی را پشت سر گذاشتیم تا آماده این بازی شویم. بازیکنان تلاش زیادی کردند و بازی بسیار خوبی ارائه دادند، اما متأسفانه نتیجه آن چیزی که می‌خواستیم نشد. جا دارد به بچه‌ها بابت این عملکرد عالی و هواداران به خاطر حمایت‌شان خسته نباشید بگویم.

مظفری‌زاده در خصوص حضور هواداران و ظرفیت بلیت‌فروشی توضیح داد: بیش از ۴۰ هزار هوادار در ورزشگاه حضور داشتند. ظرفیت یادگار امام ۷۰ هزار نفر است اما امکان فروش ۵۰ هزار بلیت وجود داشت.

او درباره داوری و بدشانسی تیم در گلزنی گفت: لازم نیست درباره داوری اظهار نظر کنم و کارشناسان نظر دهند. تنها می‌توانم بگویم که بازیکنان ما بازی بسیار خوبی داشتند و اگر شانس با ما یار بود، پیروز می‌شدیم. فوتبال همین است و همه توپ‌ها به گل تبدیل نمی‌شوند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی