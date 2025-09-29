به گزارش ایلنا، سعید مظفری‌زاده، مدیرعامل باشگاه تراکتور، پس از دومین دیدار تیمش در لیگ نخبگان آسیا و تساوی خانگی مقابل الوحده، درباره این مسابقه صحبت کرد.

او در ابتدا گفت: روزهای سختی را پشت سر گذاشتیم تا آماده این بازی شویم. بازیکنان تلاش زیادی کردند و بازی بسیار خوبی ارائه دادند، اما متأسفانه نتیجه آن چیزی که می‌خواستیم نشد. جا دارد به بچه‌ها بابت این عملکرد عالی و هواداران به خاطر حمایت‌شان خسته نباشید بگویم.

مظفری‌زاده در خصوص حضور هواداران و ظرفیت بلیت‌فروشی توضیح داد: بیش از ۴۰ هزار هوادار در ورزشگاه حضور داشتند. ظرفیت یادگار امام ۷۰ هزار نفر است اما امکان فروش ۵۰ هزار بلیت وجود داشت.

او درباره داوری و بدشانسی تیم در گلزنی گفت: لازم نیست درباره داوری اظهار نظر کنم و کارشناسان نظر دهند. تنها می‌توانم بگویم که بازیکنان ما بازی بسیار خوبی داشتند و اگر شانس با ما یار بود، پیروز می‌شدیم. فوتبال همین است و همه توپ‌ها به گل تبدیل نمی‌شوند.

انتهای پیام/