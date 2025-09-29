مدیرعامل تراکتور: بچهها عالی بازی کردند اما شانس با ما یار نبود
سعید مظفریزاده پس از تساوی بدون گل تراکتور مقابل الوحده، از تلاش بازیکنان و حمایت هواداران قدردانی کرد و بدشانسی در گلزنی را دلیل ناکامی دانست.
به گزارش ایلنا، سعید مظفریزاده، مدیرعامل باشگاه تراکتور، پس از دومین دیدار تیمش در لیگ نخبگان آسیا و تساوی خانگی مقابل الوحده، درباره این مسابقه صحبت کرد.
او در ابتدا گفت: روزهای سختی را پشت سر گذاشتیم تا آماده این بازی شویم. بازیکنان تلاش زیادی کردند و بازی بسیار خوبی ارائه دادند، اما متأسفانه نتیجه آن چیزی که میخواستیم نشد. جا دارد به بچهها بابت این عملکرد عالی و هواداران به خاطر حمایتشان خسته نباشید بگویم.
مظفریزاده در خصوص حضور هواداران و ظرفیت بلیتفروشی توضیح داد: بیش از ۴۰ هزار هوادار در ورزشگاه حضور داشتند. ظرفیت یادگار امام ۷۰ هزار نفر است اما امکان فروش ۵۰ هزار بلیت وجود داشت.
او درباره داوری و بدشانسی تیم در گلزنی گفت: لازم نیست درباره داوری اظهار نظر کنم و کارشناسان نظر دهند. تنها میتوانم بگویم که بازیکنان ما بازی بسیار خوبی داشتند و اگر شانس با ما یار بود، پیروز میشدیم. فوتبال همین است و همه توپها به گل تبدیل نمیشوند.