کد خبر : 1693367
فول‌بک تراکتور پس از تساوی بدون گل تیمش مقابل الوحده، فرصت‌سوزی‌ها را عامل ناکامی دانست و امیدوار به پیروزی در بازی‌های آینده شد.

به گزارش ایلنا، دانیال اسماعیلی‌فر، فول‌بک تیم تراکتور، بلافاصله پس از پایان دیدار با الوحده امارات در مقابل دوربین AFC درباره مسابقه صحبت کرد. او ضمن اعلام رضایت از روند تیم، فرصت‌سوزی‌ها را علت اصلی تساوی بدون گل دانست.

اسماعیلی‌فر گفت: بدشانس بودیم. کل بازی تحت کنترل ما بود، اما انگار قسمت نبود که پیروز شویم. امیدوارم روند رو به رشد ما ادامه داشته باشد و در بازی‌های بعدی پیروزی کسب کنیم.

او در ادامه افزود: شرایط تیم خوب است و در حال پیشرفت هستیم. حقمان سه امتیاز این دیدار بود تا با روحیه بهتر ادامه دهیم.

فول‌بک تراکتور در پایان تأکید کرد: امیدوارم از موقعیت‌هایی که از دست دادیم درس بگیریم و در هفته‌های آینده به نفع تیم استفاده کنیم.

