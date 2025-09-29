زور تراکتور در خانه به الوحده نرسید

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال تراکتور ایران در دومین دیدار خود در لیگ نخبگان آسیا، از ساعت ۱۹:۳۰ امروز (دوشنبه) در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز به مصاف الوحده امارات رفت. این مسابقه در نهایت با تساوی بدون گل خاتمه یافت.

در حالیکه نیمه اول بازی موقعیت چندانی روی دروازه‌ها خلق نکرد، نیمه دوم شاهد چند فرصت خطرناک بود، از جمله ضربه تومیسلاو اشترکالی در دقیقه ۸۸ که توپ به تیر دروازه الوحده برخورد کرد و بازگشت داده شد.

این دیدار بعد از مدت‌ها در یادگار امام برگزار شد و بیش از ۴۹ هزار هوادار پرشور تراکتور تیم خود را تشویق کردند. ترکیب تیم تراکتور شامل علیرضا بیرانوند، الکساندر سدلار، شجاع خلیل‌زاده، مهدی شیری، محمد نادری، دانیال اسماعیلی‌فر، اودیل خامروبکوف، ایگور پوستونیسکی، مهدی هاشم‌نژاد، امیرحسین حسین‌زاده و تومیسلاو اشترکالی بود.

قضاوت این مسابقه را محمد الهویش از عربستان برعهده داشت. این نتیجه در حالی رقم خورد که تراکتور در دیدار قبلی خود مقابل شباب الاهلی امارات به تساوی ۱–۱ دست یافته بود.

ترکیب تراکتور:

علیرضا بیرانوند، دانیال اسماعیلی‌فر، شجاع خلیل‌زاده، الکس سدلار، محمد نادری، ایگور پوستونسکی، مهدی شیری، اودیل خامروبکف، مهدی هاشم نژاد، امیرحسین حسین زاده، تومیسلاو اشتراکالی

سرمربی: دراگان اسکوچیچ

ترکیب الوحده:

محمد حسن الشمسی، لوکاس پیمنتا، علاءالدین زهیر، روبن فیلیپ، فاوور اگبو، محمد قربانی، جاسم میماس، براهیما دیارا، کایو کوره‌آ، دوشان تادیچ، فاکوندو کروسپزکی

سرمربی: ژوزه مورایس

انتهای پیام/