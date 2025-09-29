هدیه ویژه تراکتور به الوحده امارات؛
یادبودی از تبریز پیش از بازی آسیایی
کاپیتان تراکتور، شجاع خلیلزاده، پیش از دیدار با الوحده در لیگ نخبگان آسیا، هدیهای صنایع دستی و نمادین از تبریز را به نمایندگی از تیمش اهدا میکند.
به گزارش ایلنا، پیش از آغاز مسابقات رسمی و بینالمللی، معمول است که کاپیتان تیمها هدیهای به نمایندگی از باشگاه خود به تیم حریف اهدا کنند. این رسم در میان تیمهای ایرانی در رقابتهای بینالمللی بسیار رایج است.
برای دیدار امروز تراکتور مقابل الوحده امارات در هفته دوم لیگ نخبگان آسیا، باشگاه تراکتور نیز تصمیم گرفت هدیهای ویژه آماده کند.
این هدیه، یک تابلو کوچک و زیبا از صنایع دستی تبریز است که با نقشهایی از نمادهای مشهور شهر مانند میدان ساعت و ائلگلی طراحی شده است. شجاع خلیلزاده، کاپیتان تراکتور، این تابلو را پیش از بازی به نمایندگی از سرخپوشان تبریزی به کاپیتان تیم الوحده اهدا خواهد کرد.