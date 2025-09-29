خبرگزاری کار ایران
اعلام ترکیب الوحده مقابل تراکتور با یک سوپرایز

ترکیب الوحده مقابل تراکتور مشخص شد.

به گزارش ایلنا، تیم الوحده امارات امروز از ساعت ۱۹:۳۰ در دیداری حساس به مصاف تراکتور ایران خواهد رفت. ژوزه مورایس، سرمربی این تیم، بار دیگر محمد قربانی را در ترکیب اصلی قرار داده است، اما مبین دهقان از روی نیمکت بازی را دنبال خواهد کرد.

در خط حمله، دوشان تادیچ همراه با براهیما دیارا زوج خطرناکی را تشکیل می‌دهند و کاپیتانی تیم بر عهده محمدحسن الشمسی، دروازه‌بان و یکی از معدود بازیکنان بومی امارات، خواهد بود.

در خط دفاع، لوکاس پیمنتا و علاءالدین زهیر زوج مرکزی را تشکیل می‌دهند و حضور کایو، ستاره برزیلی که تابعیت اماراتی گرفته، نکته جالب توجه ترکیب است.

ترکیب اصلی الوحده:

محمدحسن الشمسی، لوکاس پیمنتا، علاءالدین زهیر، روبن فیلیپ، فاوور اگبو، محمد قربانی، جادسوم میماس، براهیما دیارا، کایو کوره‌آ، دوشان تادیچ، فاکوندو کروسپزکی

