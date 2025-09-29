خبرگزاری کار ایران
اعلام ترکیب تراکتور مقابل الوحده در لیگ نخبگان آسیا
ترکیب بازیکنان تراکتور برای بازی مقابل الوحده مشخص شد.

به گزارش ایلنا، تراکتور ایران در هفته دوم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا، امروز دوشنبه از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه یادگار امام تبریز به مصاف الوحده امارات خواهد رفت.

دراگان اسکوچیچ ترکیب اصلی تراکتور را برای این دیدار مشخص کرد: علیرضا بیرانوند، مهدی شیری، شجاع خلیل‌زاده، الکساندر سدلار، ایگور پوستونسکی، دانیال اسماعیلی‌فر، تومیسلاو اشتراکالی، مهدی هاشم‌نژاد، عودیلجان خامروبکوف، محمد نادری و امیرحسین حسین‌زاده ۱۱ بازیکن آغازگر این دیدار خواهند بود.

