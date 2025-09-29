اعلام ترکیب تراکتور مقابل الوحده در لیگ نخبگان آسیا

به گزارش ایلنا، تراکتور ایران در هفته دوم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا، امروز دوشنبه از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه یادگار امام تبریز به مصاف الوحده امارات خواهد رفت.

دراگان اسکوچیچ ترکیب اصلی تراکتور را برای این دیدار مشخص کرد: علیرضا بیرانوند، مهدی شیری، شجاع خلیل‌زاده، الکساندر سدلار، ایگور پوستونسکی، دانیال اسماعیلی‌فر، تومیسلاو اشتراکالی، مهدی هاشم‌نژاد، عودیلجان خامروبکوف، محمد نادری و امیرحسین حسین‌زاده ۱۱ بازیکن آغازگر این دیدار خواهند بود.

انتهای پیام/