بازگشت تراکتور به یادگار امام بعد از ۱۴۵ روز

پس از ماه‌ها دوری و میزبانی در بنیان دیزل، تراکتور دوباره به خانه اصلی خود بازمی‌گردد.

به گزارش ایلنا، بلافاصله بعد از جشن قهرمانی تراکتور در لیگ برتر بود که خبر تعویض چمن ورزشگاه یادگار امام تبریز اعلام شد و همین موضوع باعث شد سرخ‌پوشان تبریزی در آغاز فصل جدید، تمام بازی‌هایشان را در ورزشگاه بنیان دیزل برگزار کنند.

اکنون اما، بازگشت به یادگار امام برای مصاف حساس با الوحده امارات در لیگ نخبگان آسیا، به ویژه‌ترین روز هواداران تراکتور در فصل جاری تبدیل شده است.

آخرین حضور تراکتور در یادگار امام به ۱۸ اردیبهشت برمی‌گردد. دیداری خانگی مقابل نساجی در هفته بیست‌ونهم لیگ برتر که با تساوی پرگل ۳–۳ به پایان رسید،  مسابقه‌ای که قهرمانی تراکتور پیش از آن قطعی شده بود.

شاگردان اسکوچیچ و هواداران پرشورشان حالا پس از ۱۴۵ روز، دوباره به ورزشگاه محبوبشان برمی‌گردند. جایی که سرخ‌ها امیدوارند با رقم زدن نخستین پیروزی آسیایی فصل، بازگشتشان به خانه خوش‌یمن باشد.

