به گزارش ایلنا، مسابقات لیگ یک در حالی چند هفته‌ای است شروع شده که خبر رسید سینا حاتمی یکی از بازیکنان جوان و مستعد در 23 سالگی تصمیم به خداحافظی از فوتبال گرفته است. البته تصمیم او با توجه به شرایطی که داشت، خیلی هم غیرمنتظره نبود. یک مصدومیت شدید از چند سال پیش باعث شد او در فصول اخیر رفته رفته از شرایط ایده آل خود فاصله بگیرد. سینا که از 16 سالگی فوتبالش را آغاز کرده بود و خیلی زود در لیگ برتر هم بازی کرده، امسال به بعثت کرمانشاه رفت اما در همین هفته های ابتدایی تصمیم دشوار خود برای پایان دادن به دوران کوتاه فوتبال حرفه‌ای را عملی کرد.

به همین بهانه با او تماس گرفتیم و درباره چند و چون اتفاقی که مسیر زندگی حرفه‌ای او را تغییر داده بیشتر صحبت کردیم.

حاتمی صحبتش را با توضیح درباره علت این تصمیم آغاز کرد:«متاسفانه به دلیل شرایط فیزیکی که پیش آمد، مجبور به چنین تصمیمی شدم. در دوران حضورم در تیم خیبر خرم‌آباد، با وجود تلاش‌های فراوان و انجام عمل‌های جراحی پی در پی برای بهبود مچ پایم که از دو ناحیه دچار شکستگی شده بود، پس از بهبودی اولیه و بازگشت به میدان، متوجه شدم که وضعیت مچ پایم بدتر شده است. پس از مراجعه مجدد به پزشک متخصص، مشخص شد که مچ پایم دچار آرتروز و ساییدگی مفصل شده و غضروف آن آسیب جدی دیده است. پزشکان متذکر شدند که ادامه فعالیت حرفه‌ای نه تنها ممکن نیست، بلکه احتمال اختلال در راه رفتن عادی نیز وجود دارد. در نتیجه، این تصمیم سخت را برای کناره‌گیری از فوتبال حرفه‌ای گرفتم.»

او ماجرای مصدومیت را اینطور توضیح داد:«این اتفاق در لیگ یک و در فصلی که در تیم خیبر خرم‌آباد زیر نظر فراز کمالوند فعالیت می‌کردم، رخ داد. آن فصل، قبل از فصل صعود خیبر به لیگ برتر بود و من ۸ گل به ثمر رسانده بودم و پیشنهادات خوبی از تیم‌های لیگ برتری داشتم و حتی نامم برای تیم ملی امید جهت شرکت در مسابقات آسیایی مطرح شده بود. متأسفانه، دو هفته مانده به پایان لیگ، در جریان بازی با تیم استقلال ملاثانی، بر اثر تکلی از پشت، مچ پایم دچار آسیب دیدگی شد.»

از او پرسیدیدم "آیا فردی که این تکل را زد می‌شناسی و با او در ارتباط هستی؟" و او پاسخ داد:«بله، ایشان را می‌شناسم. گاهی اوقات پیام‌هایی هم رد و بدل می‌شود، اما این اتفاقات بخشی از فوتبال است. فکر می‌کنم نام ایشان امین سعیداوی بود.»

او درباره مسیر فوتبالی خود نیز گفت:«برای گل گهر سیرجان و آلومینیوم اراک در لیگ برتر بازی کردم. در ۱۶ سالگی آقای گل لیگ برتر جوانان ایران بودم و سپس توسط مجید جلالی به تیم بزرگسالان گل‌گهر آورده شدم و در لیگ برتر به میدان رفتم. در آلومینیوم اراک نیز رسول خطیبی من را به تیم اضافه کرد و پس از ایشان، مهدی رحمتی نیز در اراک مقابل تیم‌هایی مانند استقلال به من بازی داد. سپس به صورت قرضی به خیبر آمدم و عملکرد بسیار خوبی داشتم اما مصدومیت جلوی ادامه فوتبالم را گرفت. البته به شمس آذر هم رفتم. در آن زمان به مسئولان تیم و سعید دقیقی اطلاع دادم که پایم اذیتم می‌کند، اما آن‌ها فکر می‌کردند شرایطم بهتر خواهد شد و از من خواستند که به تیم ملحق شوم که متاسفانه نشد.»

سینا درباره دشواری نهایی کردن این تصمیم هم صحبت کرد:«من ۲۳ ساله هستم و چند ماه دیگر وارد ۲۴ سالگی می‌شوم. قطعا این تصمیم بسیار سخت بود، به خصوص که ما از یک خانواده با وضعیت اقتصادی متوسط در شهرستان بروجرد استان لرستان بودیم. از کودکی برای رسیدن به این جایگاه سختی‌های زیادی کشیدم؛ در تیم‌های جوانان سپاهان و فولاد حضور داشتم و به شهرهای مختلف سفر می‌کردم. اما همانطور که پزشکان، دکتر کیهانی و دکتر موحدی یگانه، تأکید کردند، چاره‌ای جز این نبود.»

البته او قصد ندارد از فضای فوتبال خارج شود:«می‌خواهم مدرک مربیگری بگیرم تا به کادرفنی اضافه شوم. همین الان هم برخی مربیان بابت این قضیه با من تماس گرفتند و قوت قلب دادند.»

حاتمی همچنین گفت:«از خانواده و دوستان و مربیان مشورت گرفتم و همه به من گفتند هرچقدر هم برایت سخت است باید با این تصمیم کنار بیایی. میلاد میداودی هم دقیقا به همین دلیل از فوتبال کنار رفت و حتی با او صحبت کردم.»

این مهاجم سابق فوتبال یک آرزوی بزرگ هم داشته که دیگر عملی نخواهد شد:«همیشه پرسپولیسی بودم و بزرگترین آرزویم گلزنی برای پرسپولیس در دربی بود. همیشه دوست داشتم یک روز در دربی برای پرسپولیس با ضربه سر گل بزنم و با گل من برنده شویم.»

سینا حاتمی در پایان گفت:«از خانواده ممنونم که با وجود همه سختی‌هایی که در زندگی داشتم کنارم بودند و حمایت کردند. از آقای فراز کمالوند هم ممنونم که فوتبالم را مدیون ایشان هستم و در این مسیر خیلی با من همراهی کردند.»

