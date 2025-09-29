ستاره غایب پرسپولیس در مسیر بازگشت به میادین

به گزارش ایلنا، پایان خدمت محمد عمری در تابستان موجی از امیدواری را میان هواداران پرسپولیس به وجود آورد چراکه بازیکنی که از خود پرسپولیس به فوتبال ایران شناسانده شده بود و با حضور در ملوان استعدادش شکوفاتر شد می‌توانست گزینه‌ای ایده‌ال برای سرخپوشان در ابتدای فصل باشد.

با این حال مصدومیت سخت محمد عمری باعث شد او پنج هفته ابتدایی لیگ را کاملا از دست بدهد و حتی در جمع نیمکت‌نشینان نیز حضور نداشت.

این هفته محمد عمری یک قدم دیگر به سمت بازگشت به میادین برداشته و در تمرینات وحید هاشمیان کار با توپ را شروع است. کار پرسپولیس در هفته‌های اخیر حسابی گره خورده و نفرات ریزنقش و تکنیکی مثل عمری می‌توانند در این بازی‌ها گره‌گشا باشند.

حال باید دید محمد عمری تا روز جمعه و بازی با گل گهر آماده شرکت در این دیدار خواهد شد یا اینکه بازگشت شماره ۲۱ پرسپولیس به بعد از فیفادی مهرماه موکول خواهد شد.

انتهای پیام/