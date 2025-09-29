کار زیبای تیم تازه تاسیس: حضور در آسایشگاه کهریزک

به گزارش ایلنا، باشگاه تازه تاسیس شهر آرکا البرز که این فصل برای اولین بار در فوتبال بزرگسالان و در لیگ دوی فوتبال کشور شرکت دارد پیش از آغاز رقابت‌های لیگ دو یک کار فرهنگی انجام داد.

اعضای این تیم به اتفاق به آسایشگاه خیریه کهریزک شهر البرز رفتند و از کودکان بی سرپرست و همچنین سالمندان این مجموعه بازدید کردند و با گذراندن وقت و اهدای گل به آنها وظیفه فرهنگی و اجتمعی خود را به جا آوردند.

تیم فوتبال شهر آرکا در اولین هفته لیگ دو روز پنجشنبه در کرج به میدان خواهد رفت.

