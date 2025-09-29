خبرگزاری کار ایران
کار زیبای تیم تازه تاسیس: حضور در آسایشگاه کهریزک

کار زیبای تیم تازه تاسیس: حضور در آسایشگاه کهریزک
اعضای تیم لیگ دویی آرکا در آسایشگاه خیریه کهریزک البرز حضور پیدا کردند.

به گزارش ایلنا، باشگاه  تازه تاسیس شهر آرکا البرز که این فصل برای اولین بار  در فوتبال بزرگسالان و در لیگ دوی فوتبال کشور شرکت دارد پیش از آغاز رقابت‌های لیگ دو یک کار فرهنگی  انجام داد.

اعضای این تیم به اتفاق به آسایشگاه خیریه کهریزک شهر البرز رفتند و از کودکان بی سرپرست و همچنین سالمندان این مجموعه بازدید کردند و با گذراندن وقت و اهدای گل به آنها وظیفه فرهنگی و اجتمعی خود را به جا آوردند.

تیم فوتبال شهر آرکا در اولین هفته لیگ دو روز پنجشنبه در کرج به میدان خواهد رفت.

