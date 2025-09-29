اعلام زمان نشست خبری و تمرین استقلال و المحرق بحرین
باشگاه استقلال زمان نشستهای خبری سرمربیان و تمرین رسمی دو تیم استقلال ایران و المحرق بحرین را پیش از دیدار حساس لیگ قهرمانان آسیا اعلام کرد.
به گزارش ایلنا و به نقل از رسانه رسمی باشگاه استقلال، زمانبندی نشست خبری و تمرین دو تیم استقلال و المحرق بحرین در آستانه دیدار دو تیم در لیگ قهرمانان آسیا مشخص شد.
بر اساس این برنامه، نشست خبری سرمربی تیم استقلال ساعت ۱۷:۳۰ برگزار میشود و پس از آن، تمرین آبیپوشان از ساعت ۱۸ در زمین ورزشگاه شهدای شهر قدس آغاز خواهد شد.
نشست خبری سرمربی تیم المحرق بحرین نیز ساعت ۱۹ برگزار میشود و تمرین رسمی این تیم از ساعت ۱۹:۳۰ در همان محل پیگیری خواهد شد.
همچنین طبق برنامهریزی صورتگرفته، پانزده دقیقه ابتدایی تمرین هر دو تیم استقلال و المحرق با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه برگزار میشود تا امکان پوشش خبری و تصویری این جلسات فراهم باشد.
این برنامه در حالی اعلام شده که استقلال و المحرق بحرین خود را برای دیدار حساس در چارچوب لیگ قهرمانان آسیا آماده میکنند و نشستهای خبری و تمرین رسمی، بخش مهمی از روند آمادهسازی و هماهنگی دو تیم پیش از مسابقه خواهد بود.