برنامه دیدارهای تیم والیبال پیکان در لیگ برتر مردان اعلام شد
برنامه دیدارهای تیم والیبال پیکان در فصل ۱۴۰۴ لیگ برتر مردان مشخص شد و این تیم نخستین بازی خود را ۲۳ مهر مقابل سایپا تهران برگزار خواهد کرد.
به گزارش ایلنا، تیم والیبال پیکان در نخستین دیدار فصل ۱۴۰۴ لیگ برتر مردان باشگاههای کشور روز چهارشنبه ۲۳ مهر در سالن فدراسیون والیبال تهران به مصاف سایپا تهران خواهد رفت.
در ادامه، پیکان در هفته دوم روز یکشنبه ۲۷ مهر مقابل تیم طبیعت قرار میگیرد و در هفته سوم، چهارشنبه ۳۰ مهر در سالن شهید سلیمانی اردکان میهمان تیم چادرملو خواهد بود.
از دیگر دیدارهای مهم این تیم میتوان به بازی با شهداب یزد در هفته چهارم (۲۸ آبان)، مصاف با استقلال گنبد در هفته پنجم (۵ آذر)، دیدار با مهرگان نور در هفته ششم (۹ آذر) و رقابت حساس برابر فولاد سیرجان در هفته هشتم (۱۹ آذر) اشاره کرد.
دور رفت مسابقات برای پیکان در هفته سیزدهم و روز چهارشنبه ۱۰ دی ماه با دیدار مقابل شهرداری ارومیه در سالن فدراسیون والیبال تهران به پایان خواهد رسید.