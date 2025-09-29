خبرگزاری کار ایران
استقلال میزبان رسمی المحرق؛

ورود تیم بحرینی به تهران با استقبال ویژه

کاروان تیم فوتبال المحرق بحرین برای دیدار مقابل استقلال ایران وارد تهران شد و در فرودگاه مهرآباد با استقبال گرم مدیران باشگاه استقلال روبه‌رو گردید.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی باشگاه استقلال، کاروان تیم فوتبال المحرق بحرین دقایقی پیش برای برگزاری دیدار حساس مقابل استقلال ایران در چارچوب رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا وارد فرودگاه مهرآباد شد. اعضای تیم و کادر فنی این باشگاه در بدو ورود با استقبال رسمی و گرم مدیران تشریفات باشگاه استقلال مواجه شدند.

در جریان مراسم استقبال، مدیران باشگاه استقلال پیام صمیمانه علی تاجرنیا، رئیس هیأت مدیره و سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال را به مدیران ارشد تیم المحرق منتقل کردند.

رئیس حراست باشگاه المحرق نیز با قدردانی از میزبانی باشگاه استقلال گفت: «تا این لحظه تمامی مراحل استقبال به بهترین شکل ممکن انجام شده و بی‌نظیر بوده است.» او همچنین ابراز امیدواری کرد که در دیدار برگشت، تیم بحرینی بتواند این میزبانی گرم و شایسته را جبران کند.

