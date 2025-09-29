خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

خبر خوش برای پرسپولیس در مورد اوستون اورونوف

خبر خوش برای پرسپولیس در مورد اوستون اورونوف
کد خبر : 1693281
لینک کوتاه کپی شد.

اوستون اورونوف در تمرین روز دوشنبه پرسپولیس پا به توپ شد.

به گزارش ایلنا، در شرایطی که از ابتدای فصل کادرفنی پرسپولیس و تیم ملی ازبکستان با ملاحظات خاصی اوستون اورونوف را اغلب به عنوان یار تعویضی به میدان فرستادند اما این بازیکن که سابقه زیادی در مصدومیت‌های مکرر دارد، پیش از بازی ملوان بار دیگر با آسیب‌دیدگی مواجه شد.

این موضوع سبب شد اوستون اورونوف از لیست بازی ملوان خط بخورد و جای خالی او به شدت در ترکیب اصلی پرسپولیس به خصوص در دقایقی که بازی گره خورده بود، به چشم آمد.

اورونوف که روز گذشته و با ازسر گرفته شدن تمرینات پرسپولیس، نرم‌دوی کرده بود امروز در بخش‌هایی از تمرین پا به توپ شود تا نشان دهد برای بازگشت به شرایط مسابقه تلاش می‌کند.

حالا باید دید ستاره ازبکستانی سرخپوشان به دیدار حساس برابر گل‌گهر سیرجان خواهد رسید یا خیر. پرسپولیس در روزهای اخیر هفت مصدوم داشته و بازگشت هر کدام از آنها می‌تواند شرایط قرمزپوشان را تغییر بدهد.

 

خبر خوش برای پرسپولیس در مورد اوستون اورونوف

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی